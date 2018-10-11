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MHP'li milletvekili Cemal Enginyurt: İş Bankası'nda hissen mi var lan

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, bir gazetecinin İş Bankası hisselerine yönelik sorduğu soruya, "İş Bankası'nda hissen mi var lan" diye cevap verdi.

MHP'li milletvekili Cemal Enginyurt: İş Bankası'nda hissen mi var lan

MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, bazı MHP milletvekilleriyle birlikte Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Toplantının ardından İzzet Ulvi Yönter gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bu sırada ulusal bir televizyon kanalının muhabiri, İş Bankası hisselerine ilişkin bir soru yöneltti

ÖZÜR DİLEYEREK, SORUYU TEKRARLADI
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyut, gazeteciye, "İş Bankası'nda hissen mi var lan" dedi.
Bu cevabın ardından milletvekillerinin gülüşmesi üzerine muhabir, mesleği gereği sadece soru yönelttiğini belirtip, "Lan demenizi yadırgadım" dedi.
Bunun üzerine Cemal Enginyurt, muhabirden özür dileyerek "İş Bankası'nda hissen mi var?" diye karşılık verdi.

Etiketler; #mhp #Cemal Enginyurt #iş bankası
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Ah Vatan - 3 gün önce
Gazeteci soruyu millet adına sorar. Millet adına soru soran birine laan diyors millete lan demiş olur. bu millette aklını kullansın kendine laaan diyenlere o kürsülere oturtmasın
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