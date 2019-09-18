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MHP'li Semih Yalçın'dan Cumhur İttifakı açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Türkiye'nin huzur, güvenlik ve istikrarı için millî mutabakat temelinde siyasi uzlaşmayla oluşan Cumhur İttifakı, her zamankinden güçlü, emin ve sağlam adımlarla yolunda ilerlemektedir." dedi

MHP'li Semih Yalçın'dan Cumhur İttifakı açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Cumhur İttifakı ile ilgili açıklama yaptı.

Yalçın, şunları belirtti:

"1-'Cumhur İttifakı bir hükümet koalisyonu değildir.' yönündeki açıklamamızı "istidlal" yoluyla çarpıtmaya çalışanlar, boşuna çırpınmaktadır. 

İttifakta çatlak varmış gibi gösterme gayretindeki karavanacı kriz heveslileri, avuçlarını yalasın.

2(son)-Türkiye'nin huzur, güvenlik ve istikrarı için millî mutabakat temelinde siyasi uzlaşmayla oluşan Cumhur İttifakı, her zamankinden güçlü, emin ve sağlam adımlarla yolunda ilerlemektedir."

ulusal.com.tr

Etiketler; #mhp #semih yalçın #cumhur ittifakı
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