MHP Lideri Bahçeli uyardı: Çocuk katil olmaz, ihmal edenlere göz yumulmayacak

Bahçeli, "Çocuktan katil olmayacağı gibi, katil veya teröristin çocuk olarak tavzih ve tevili çetin bir yanlıştır. Suç işleyenlerin, bunu azmettirenlerin, ihmal ve kayıtsızlık gösterenlerin gözünün yaşına bakılmamalıdır." dedi.

ÇOCUK SUÇLULUĞU VE TOPLUMUN SORUMLULUĞU

Bahçeli, çocuk tetikçi, çocuk katil, çocuk suçlu, çocuk terörist gibi tanımlamaların son günlerde olağan dışı şekilde gündeme geldiğini vurguladı. Meselenin temelinde, çocuklarla suçun yan yana getirilerek sistemli propaganda yapılmasının yattığını ifade etti. Bahçeli, "Bir defa çocuk demek, gerçek ve geniş manasıyla masumiyet demektir." dedi.

AİLE VE TOPLUMUN ROLÜ

Bahçeli, çocukların yetişmesinde anne ve babaların, toplumun ve eğitim kurumlarının sorumluluklarını hatırlatarak, çocukları suça yönlendiren faktörlerin acilen analiz edilmesi gerektiğini söyledi. "Çocuklar geleceğimizdir ve geleceğimizden taviz veremeyiz" vurgusunu yaptı.

SUÇ VE ŞİDDETLE MÜCADELEDE ACİL ÖNLEMLER

Bahçeli, İzmir, Ankara ve Balıkesir’de yaşanan çocuk suçları örneklerini hatırlatarak, suç işleyenlerin azmettirenleri ve ihmal edenleri kapsayan hukuki düzenlemelerin önemine dikkat çekti. "Suç işleyenlerin, bunu azmettirenlerin, ihmal ve kayıtsızlık gösterenlerin gözünün yaşına bakılmamalıdır" dedi.

ÇOK BOYUTLU ÇÖZÜM VE ÖNLEYİCİ TEDBİRLER

MHP lideri, çocukların ve toplumun güvenliği için çok boyutlu çözüm önerilerini sıraladı:

Kolluk güçlerinin caydırıcı ve önleyici çalışmaları

Adalet ve infaz sisteminin etkili işleyişi

Çocukları suça sürükleyen sosyal ve çevresel faktörlerin kontrolü

Yasal boşlukların kapatılması ve cezasızlık algısının ortadan kaldırılması

Bahçeli ayrıca, suç ve terör örgütlerinin çocukları istismar ettiğini vurgulayarak, toplumsal şiddetin artışına karşı uyanık olunması gerektiğini ifade etti.

GELECEĞE YÖNELİK KRİTİK MESAJ

"Kadınlarımızın, çocuklarımızın güvenliği ve toplumun huzuru için gereken önlemler acilen alınmalıdır. Gelecek nesillerimizin korkuyla bir hayata sıkışıp kalmasına asla göz yummayacağız." dedi.