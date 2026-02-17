MHP lideri Bahçeli: 'Yemin töreninde olanlar siyasi eşkıyalıktır'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında hem iç siyasete hem de dış politikadaki gelişmelere değinen Bahçeli, Meclis'teki yemin töreninde yaşanan gerginlikler üzerinden muhalefete yüklendi. Bahçeli, tören sırasındaki tutumları eleştirerek, "Yemin töreninde olanlar siyasi eşkıyalıktır. Nesiniz, kimsiniz?" ifadelerini kullandı.

YILLAR SONRA GELEN 'PÜSKEVİT' AÇIKLAMASI

Bahçeli, konuşmasında 2011 yılında yaptığı ve kamuoyunda uzun süre konuşulan "püskevit" çıkışını da hatırlattı. O dönemdeki sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirten MHP lideri, kullandığı ifadenin memleketi Gavurdağı yöresine ait bir söyleyiş olduğunu vurguladı.

Bahçeli, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Yıllar önce bir konuşmamda anasının-babasının gözlerine bakan yurdumun masum çocuklarımın sözcüsü olmak istemişti. Onların imrenen ruhlarına tercüman olmayı dilemiştim. Memleketim olan Gavurdağı söyleyişiyle 'Hani benim püskevitim, çikolatam' demiştim. Çaresiz ve yalnızların gel diyecek kimsesi olmayı hedeflemiştim. Gafiller, haftalar boyu 'püskevit' kelimesini dillerine dolamışlardı. Ne üzücüdür ki arkadaşlarımız da bu seslenişin hak ettiği değeri fark edememişlerdi. Bu Ramazan'da hep birlikte çocukların, yaşlıların, kadınların sesi olalım. Püskeviti olmayan çocukların çağrısını işitelim. Hep dedim yine diyorum, 'bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz'. MHP ve Cumhur İttifakı soylu duruşunu muhafaza ettiği sürece Allah'ın izniyle yapamayacağımız, başaramayacağız hiçbir şey yok. Gözümüzün gördüğü hiçbir şeyden korkuya gerek yok."

GAZZE'DE YÜZYILIN EN AĞIR İNSANLIK SUÇU

Konuşmasının dış politika bölümünde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını gündeme taşıyan Bahçeli, yaşananları sert bir dille kınadı. Gazze'de "son yüzyılın en ağır insanlık suçunun işlendiğini" belirten Bahçeli, suçsuz ve günahsız sivil halkın çığlıklarının dünya tarafından yeterince duyulmadığına dikkat çekti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu hedef alan Bahçeli, "Şımarık ve soykırımcı İsrail Başbakanı insan haklarını ret, hukuk ve adalet inkarına davet etmiştir" dedi. İsrail hükümetinin Batı Şeria'ya yönelik kararlarını da eleştiren Bahçeli, bu durumun soykırım suçunun farklı kanallardan ilerlediğinin bir göstergesi olduğunu belirterek, "Yahudi yerleşimcilere alan açmaya çalışan her adım hakkın alanını aşamayacaktır" ifadelerini kullandı.

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki hak iddiasının sonuçsuz kalmaya mahkum olduğunu vurgulayan Bahçeli, uluslararası toplumu Filistin konusunda kararlı adımlar atmaya çağırdı. Mevcut uluslararası düzenin iflas ettiğinin açık olduğunu savunan Bahçeli, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen güvenlik konferansı ve Davos zirvesinde yaşanan tartışmaların bu durumun ilanı niteliğinde olduğunu söyledi.

Türkiye'nin gücünün artık göz ardı edilemeyeceğini belirten Bahçeli, eleştirilere sert yanıt verdi. Bahçeli, "Bozuk plak gibi aynı nakarata takılıp kalanların ezbere dayalı kara propagandayı marifet sayanların zoruna gitse de alayının birden uykuları kaçsa da diyorum ki Süper Güç Türkiye'nin muktedir adımları duyulmaya başlamıştır" ifadelerini kullandı.

DİPLOMASİDE İSTİKRAR ADASI

Dünyadaki genel tablonun umut verici olmadığını, ancak Türkiye'nin bu tabloda pozitif ayrıştığını vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti: "Ankara’dan dünyanın genel tablosuna baktığımızda ümitvar olacağımız, memnuniyet duyacağımız, yüreklerimize su serpecek bir aydınlık, bir arayış ve dört başı mamur bir amaç görülmemektedir. Buna karşılık Türkiye hem bölgesinde hem de küresel arenada istikrar adası gibi sivrilmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Dışişleri Bakanımızın ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin kesintisiz diplomatik temasları, ihtilafları diyalogla çözme çabaları gerçekten takdir ve tebrike ziyadesiyle layıktır. Masada ve sahada aynı olabilmeyi başaran bir Türkiye ile hepimizin iftihar etmesi esasen manevi bir görevdir"

Bölgesel meselelere de değinen Bahçeli, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin makul bir zeminde ilerlemesini temenni ettiklerini belirtti. Yaklaşan Ramazan ayı öncesi sağduyu ve sükunet çağrısı yapan Bahçeli, Filistin sorununun çözümüne dair net konuştu: "1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasından başka insan vicdanını tatmin edecek ikinci bir seçenek yoktur."

Türkiye'nin komşu ülkelerin toprak bütünlüğünü ve egemenlik haklarını tereddütsüz savunduğunu belirten Bahçeli, bu duruşun bölge için bir şans olduğunu ifade etti. Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkelerin siyasi birliği ve egemenlik haklarını herhangi bir tereddüde düşmeden sahiplenen bir Türkiye gerçeği hepimizin adına bir talihtir. Komşu ülkelerin siyasi birliği, toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarını herhangi bir tereddüde düşmeden savunan ve sahiplenen, barış, huzur ve istikrar özlemlerinin gerçekleşmesi için fincancı katırlarını ürkütmekten kaçınmayan bir Türkiye gerçeği hepimiz adına bir talihtir. Sadece insanımızın saadetine hizmetle kifayet etmeyen, dahası insanlığın selameti ile bölgesel ve küresel istikrar adına gövdesini taşın altına koymayı göze almış bir Türkiye, tarihimizin saklı kalan ülkülerini gururla takip ve temin gayretindedir."

DEPREM KONUTLARI HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Bahçeli, konuşmasının ilk bölümünde deprem bölgesindeki yeniden inşa sürecine dikkat çekti. Depremde hayatını kaybeden 53 bin 537 vatandaşa rahmet dileyen Bahçeli, devletin imkanlarının seferber edildiğini vurguladı.

Bahçeli konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Allah'ın izniyle yapamayacağımız, başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Gözümüzün gördüğü hiçbir şeyden korkuya gerek yoktur. Depreme dayanıklı kalıcı konutlar hak sahiplerine teslim edilmiştir. Depremde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Asrın felaketinde hiç kimse ihmal edilmedi. Asrın inşa seferberliği kapsamında 455 bin 357 bağımsız bölümün inşası tamamlanmış ve hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edildi."

YEMİN TÖRENİNDE YAŞANANLAR SİYASİ EŞKIYALIKTIR

TBMM'de yeni kabine üyelerinin yemin töreni sırasında yaşanan gerginlikler Bahçeli'nin gündemindeydi. Özellikle yeni Adalet Bakanı üzerinden yürütülen tartışmalara tepki gösteren MHP lideri, muhalefetin tutumunu "siyasi eşkıyalık" olarak tanımladı.

Bahçeli, CHP sıralarına yönelik şu eleştirileri yöneltti: "Muhalefetin sahip olduğu imkanları kullanmaya yanaşmadan meclisi karıştırmaya çalışması yeni bir siyasi eşkıyalıktır. Deli dumrul gibi hareket etmenin neresi demokrasidir. Özellikle yeni atanan Adalet Bakanımız ile ilgili rahatsızlığınızın kaynağını nasıl yorumlayalım? Maskeleriniz düştü, ipliğiniz pazara çıktı sebebi buna mı dayalı. Geçtiğimiz hafta yapılan yemin merasiminde TBMM'nin saygınlığına gölge düşüren CHP'yi ayıplıyor, haddinizi bilin diyorum. Nesiniz, kimsiniz siz?"

Meclis'teki kürsü işgali girişimlerine de değinen Bahçeli, CHP'nin kriz ve kargaşadan beslendiğini savundu. Bahçeli, "CHP'nin işi gücü fitne fesattır. Geçim kapısı kriz ve kargaşaya oynamaktır. Bakanlarımızın yemin merasimlerinde yaşanan ilkellikleri aziz milletimiz ibretle seyretmiştir. Gazi Meclis kürsü işgaliyle üçüncü dünya ülkelerini anımsatacak bir meclis değil. Gazi Meclis aciz meclis değildir" şeklinde konuştu.

ALPARSLAN TÜRKEŞ'E ALLAH'TAN GANİ GANİ RAHMET DİLİYORUM

MHP'nin 57. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını hatırlatan Bahçeli, Türkiye'nin caydırıcı gücüne vurgu yaparak birlik mesajı verdi. Geçmiş ile gelecek arasında bağ kurulmasının önemine işaret eden Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir hafta evvel partimizin şan ve şerefle geçen 57. yıldönümünü haklı bir gururla kutladık. Çok şükür ülkemize göz dikecek mihrapları caydıracak kudrete sahibiz. Bu şartlar altında yalnızca uyanık olmak yeterli olacaktır. Türkiye ve Türk milleti için ne düşünüyoruz, ne yapacağız, farkımız ne, bugüne kadarki siyasetimizin bu sorulara vereceği bir cevap mutlaka vardır. Doğal olarak başka soruların cevaplarını da aramalıyız. Eğer geçmiş ile gelecek arasındaki vazgeçilmez bağı sağlayan bugünün ihtiyaçlarına cevap verebilirsek kalıcı ve sürekli olacaktır. Bir kere başarmış olmanın hiç yapmamış olana göre çok daha önde olduğunu biliyoruz. Büyük Atatürk'ün tanımladığı gibi Vanlı, Diyarbakırlı, Trakyalı, Trabzonlu hep bir cevherin damarlarıdır."

Siyasetin kişisel ikbal için değil, millet için yapılması gerektiğini belirten Bahçeli, konuşmasını MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'i anarak sonlandırdı: "Milletin olmadığı onun geleceğini düşünmeyen bir siyaseti kabul etmeyeceğiz. Siyasetin birilerini koltukta tutmak için sergilenen bir tiyatro sahnesi olmadığının farkındayız. Bir ülkenin geleceği ve mukadderatı vardır. Başbuğ olup önümüze düşen şehit olup gönlümüze düşen kahramanlar bugünümüzün mimarlarıdır. Ebediyete intikal eden tüm dava arkadaşlarımıza, şehitlerimize ve başbuğ Alparslan Türkeş'e Allah'tan gani gani rahmet diliyorum."