MHP Lideri Bahçeli'den 'Fatih Terim' talimatı
MHP lideri Devlet Bahçeli’nin talimatıyla Türk futbolunun sembol isimlerinden Fatih Terim’in adı memleketi Adana’da ölümsüzleşiyor
Adana Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Sarıçam'da Fatih Terim Spor Müzesi inşa edileceğini açıkladı
Uludağ, Adana'da doğup büyüyen Fatih Terim'in hem futbolcu hem de teknik direktör olarak Türk futboluna sunduğu hizmetlerin bu projeyle taçlandırılacağını belirtti.
Projenin Bahçeli'nin vefa anlayışının somut bir yansıması olduğunu ifade eden Uludağ, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız ve liderimiz Devlet Bahçeli'nin vefa anlayışı, bizim için yalnızca bir bakış açısı değil, aynı zamanda çok kıymetli bir vizyondur." dedi.
Terim'in Türk milletinin hafızasında "imparator" ünvanıyla müstesna bir yer edindiğini aktaran Uludağ; Galatasaray'ı sekiz kez Süper Lig şampiyonluğuna taşıyan tecrübeli teknik adamın, yetiştirdiği sporcularla Türk futboluna kazandırdığı değerlere vurgu yaptı.
Terim'in Adana Demirspor'da başlayan futbol kariyerinden Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'ndaki başarılarına kadar tüm sürecin gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. Tesisin spor müzesi, spor merkezi ve spor parkının yer alacağı kapsamlı bir kompleks olarak inşa edileceği bildirildi.
EYLÜL AYINDA TEMEL ATILIYOR
Tesisin temelinin eylül ayında atılmasının planlandığını duyuran Belediye Başkanı Bilal Uludağ, projeye dair şu teknik detayları paylaştı:
"Ziyaretçiler aynı alanda hem müzeyi hem de spor kompleksini görebilecek. Kongre ve spor merkezinde 37 farklı branşın yapılabileceği kapalı spor salonları da yer alacak."
Müzenin mimari tasarımı da futbolun ruhuna uygun olarak şekillendirildi. Müze girişinin futbol sahası tünellerinden ilham alınarak tasarlandığını belirten Uludağ, bu sayede ziyaretçilere ilk adımdan itibaren "sahaya çıkma" duygusunun yaşatılacağını ifade etti.
Temeli önümüzdeki eylül ayında atılacak olan Fatih Terim Spor Müzesi ve kompleksinin, 2027 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete açılması öngörülüyor.