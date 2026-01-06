MHP lideri Bahçeli'den Maduro tepkisi: 'Yapılan haydutluktur'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Konuşmasının odağında ABD'nin Venezuela operasyonu ve Türkiye'nin 2053 hedefleri yer aldı. Bahçeli, uluslararası sistemin mevcut durumunu eleştirirken, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik girişimi "haydutluk" olarak nitelendirdi.

KARAYİP KORSANLARI FİLMİ GERÇEK OLDU

Bahçeli, ABD'nin Venezuela'daki eylemlerini sert bir dille eleştirerek, yaşananları bir sinema filmine benzetti. 21. yüzyılın ikinci çeyreğinin başında tarihte eşine az rastlanır bir olay yaşandığını belirten Bahçeli, durumu şu sözlerle ifade etti: "Beyaz perdede ya da televizyonlarda izlediğimiz 'Karayip Korsanları' filmi, resmen ve alenen tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşmiş; film seti Venezuela’nın başkenti Karakas’ta kurulmuştur. Öncelikle seçimle göreve gelmiş, egemen eşitliği uluslararası camiada hukuken tescillenmiş Venezuela Devlet Başkanı Maduro’ya karşı yapılan gayrimeşru ve hukuk dışı saldırıyı nefretle, şiddetle ve her yönüyle sadece kınamıyor; topyekûn lanetliyoruz."

Bu girişimin kabul edilemez olduğunu vurgulayan MHP lideri, "Maduro'ya yapılan hukuk dışıdır, haydutluktur. Seçimle gelenin seçimle gitmesi demokrasi normudur" ifadelerini kullandı. Bahçeli tepkisini, "Bu ayıp, bu ahlâkî yıkım, bu zalimlik, bu hukuk tanımazlık, bu insan hakları karşıtlığı, bu kabalık, bu skandal eylem, bu mütehakkim zorbalık; hiç kimseye hak değildir, hiçbir ülkenin de imtiyazı olamaz" sözleriyle sürdürdü.

ULUSLARARASI HUKUK ÇÖP TENEKESİNİN DİBİNDE

Konuşmasında küresel sistemi ve uluslararası hukukun işlevsizliğini de ele alan Bahçeli, meşhur filozof Platon’un "Bir insanı zorda bırakmak istiyorsanız, ona bir tanım sormanız yeterlidir" sözüne atıfta bulundu. Mevcut dünya düzenini "kaotik ve despotik" olarak tanımlayan Bahçeli, "Esasen uluslararası hukuk uzun senelerdir çöp tenekesinin dibindedir" değerlendirmesini yaptı.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında küresel emperyalizmin hak ve hukuk tanımadığını belirten Bahçeli, "Hukukun gücü yerine güçlülerin hukukunun amir ve hâkim olması yeni bir durum değildir. Bu nasıl olur demeyin; maalesef olmuştur. Daha olacakların da önü açıktır. İnsan hakları bilinmez bir yerdedir. Meçhul bir zehirle mahzende kilit altındadır ve ölüme terk edilmiştir" dedi.

Toplantıda Türkiye'nin gelecek vizyonuna dair de önemli mesajlar veren Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın amacının 21. yüzyılın ikinci çeyreğini Türkiye ve Türk Milleti lehine çevirmek olduğunu söyledi. 2053 yılını, yani İstanbul’un Fethi’nin 600. yıl dönümünü işaret eden Bahçeli, stratejik hedefin "Süper Güç Türkiye" olduğunu vurguladı. Bahçeli, bu hedefe giden yolda kararlılık mesajı vererek şunları kaydetti: "Ayakları yere basan, analitik ve gerçekçi bir fikir tezekkürüyle diyebilirim ki; yeni yüzyıl, süper güçle tahkim edilmiş bir Türkiye’ye gebedir. 'Zirveler kartalsız, coğrafyalar bozkurtsuz, gönüller kızıl elmasız olmaz' diyerek yürüyeceğiz, yükseleceğiz, muzafferliğin mührünü bu yüzyılın alnına vuracağız."

BAŞARAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR ŞEY YOKTUR

Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve askeri potansiyeline dikkat çeken MHP lideri, Türk gençliğinden savunma sanayisine, iş insanlarından güvenlik güçlerine kadar geniş bir yelpazede ülkenin gücüne vurgu yaptı.

Bahçeli, Türkiye'nin önünün kesilemeyeceğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı: "“Ölürsem şehit, kalırsam gazi” diyen şerefli millet fertlerinden mürekkep büyük Türk milletiyle; sanayiden tarıma, turizmden doğal kaynaklara, eğitimden sanata, enerjiden ulaştırmaya kadar dev bir potansiyel olan Türk gençliğiyle; çevremizde birleşip istikrar, güven, gelecek, kardeşlik, barış, zenginlik ve huzur vaat eden Türk kuşağıyla; önü alınan değil, ön alan ve önce olan; dar seçeneklere sıkışıp kalan değil, daima seçenek üreten, hamle üstünlüğünü kazanan; durgunluk yerine vızır vızır hareket içinde seyreden, donmak yerine akışta demetlenen; arabulucu ve yatıştırıcı özellikleriyle ihtilaflı tarafları buluşturabilen, dahası bir masa etrafında toplayabilen yeni yüzyıl diplomatik vaziyet ve vizyonumuzla, savunma sanayiinde altın çağımızla birlikte; sabrın ve şükrün kümesinde inançla değer üreten Türk markalarını dünyanın her yerine götüren; ekmeği büyüten, erdemi teşmil eden; yeni nesil teknoloji katılımlarını kendi sahalarına uyarlayabilen müteşebbis ve iş insanlarımızın caydırıcılığıyla; kahramanlığı, inancı, vatan sevgisi ve mücadele kabiliyeti destansı seviyede bulunan asker ve polisimizle; nihayet terörü hayatımızdan sürüp çıkaran, terörsüz Türkiye hedefinin adım adım gerçekleşmesiyle biliniz ki başaramayacağımız hiçbir şey yoktur, yapamayacağımız hiçbir şey yoktur. Süper Güç Türkiye’nin engellenmesi diye bir şey söz konusu olamayacaktır. İşte Milliyetçi Hareket Partisi, bu anlayış ve ahlâkî mizan kapsamında; şevkle, özveriyle, özgüvenle ve özdisiplin içinde çalışıp sahadaki siyasî ve psikolojik üstünlüğünü korumaktadır.''