MHP Lideri Bahçeli'den okul saldırılarına ilişkin açıklama

MHP Lideri Devlet Bahçeli, üst üste gelen okul saldırılarına ilişkin yayımladığı kapsamlı açıklamada, hadiselerin arka planındaki yapısal sorunlara dair stratejik saptamalarda bulundu. Bahçeli, modern dönemin getirdiği kontrolsüz etki alanlarının genç kuşaklar üzerindeki tahrip edici gücünü vurgularken, çözümün ancak derinlemesine bir toplumsal serinkanlılıkla mümkün olabileceğini ifade etti.

DİJİTALLEŞMENİN GERÇEKLİK ALGISI ÜZERİNDEKİ YIKICI ETKİSİ

Genel Başkan Bahçeli, günümüz dünyasında çocukların ve gençlerin maruz kaldığı "yapay iklimi" analiz ederken, dijitalleşmenin denetimsiz yayılımına dair sert bir eleştiri sundu. Sosyal medya mecralarının bireyler üzerindeki kontrolsüz nüfuzunun, gerçek ile sanal arasındaki sınırları muğlaklaştırdığını belirten Bahçeli, bu durumun ergenlik çağındaki zihinlerde telafisi güç bir tahribat yarattığını saptadı. Parmak uçlarıyla yön verilen ekranlarda saniyeler içinde değişen duyguların, şiddeti kanıksatan ve gerçek dünyadaki eylemlerin sonuçlarını basitleştiren bir vehim oluşturduğunu dile getiren Bahçeli, bu tabloyu küresel ölçekli bir tehdit olarak tanımladı.

DEĞERLER SİSTEMİNDEKİ AŞINMA VE SOSYAL ÇEVRE FAKTÖRÜ

Meseleyi yalnızca "fail" üzerinden okumanın hakikati eksik bırakacağını savunan MHP Lideri, biyolojik varlığın ötesinde kültürel ve milli değerlerle yoğrulan insan şahsiyetinin korunması gerektiğini hatırlattı. Dijitalleşme süreçlerinin toplumsal dokuyu hedef alarak zayıflattığı bir konjonktürde, değer erozyonunun bu tür karanlık eylemlere zemin hazırladığını ifade etti. Bahçeli’ye göre, asıl sorgulanması gereken mekanizma; çocukları bu tür şiddet sarmalına iten kontrolsüz sosyal çevre ve manevi boşluk alanlarıdır.

DEVLET CİDDİYETİ VE SİYASAL İSTİSMAR UYARISI

Yaşanan menfur hadiselerin günlük siyasetin malzemesi haline getirilmesine dair net bir duruş sergileyen Devlet Bahçeli, adli ve idari süreçlerin devlet ciddiyeti içinde yürütülmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı. Yetkili makamların herhangi bir baskı altında kalmadan çalışması gerektiğini belirten Bahçeli, olayın tüm boyutları aydınlatılmadan yapılacak spekülatif yorumların ve acı üzerinden yürütülen istismar arayışlarının hakikatin üzerini örtmekten başka bir sonuç doğurmayacağını kaydetti.

Açıklamasının sonunda, Kahramanmaraş’taki saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere rahmet dileyen Bahçeli, yaralıların tedavi süreçlerinin devletin tüm imkânlarıyla takip edildiğini belirterek Türk milletine başsağlığı temennisinde bulundu.