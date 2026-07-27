MHP lideri Bahçeli'den Yeni Parti açıklaması: "Ayrılığı düşmanlığa dönüştürmek Türk siyasetine zarar verir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Yeni Parti arasında son dönemde alevlenen siyasi tartışmalara ilişkin yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Gündemin merkezine yerleşen bu gerilime dair değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milletinin siyasi partilerin üstünde bir konumda yer aldığını hatırlattı. Ülkenin ortak geleceğinin her türlü koltuk çekişmesinden daha öncelikli olduğunu belirten Bahçeli, "Hiçbir parti içi mücadele, hiçbir koltuk çekişmesi ve hiçbir şahsi kırgınlık, ülkemizin ortak geleceğinden daha önemli kabul edilemez" dedi.

''TÜRK SİYASETİNİN İTİBARINA ZARAR VERİR''

Açıklamasında CHP'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan, Türk siyasi hayatının en köklü kurumlarından biri olduğuna dikkat çeken Bahçeli, MHP ile CHP arasında fikir, siyaset ve dünya görüşü bağlamında derin ayrılıklar bulunduğunu kaydetti. Bu ayrılıkların demokratik hayatın doğal bir sonucu olarak görülmesi gerektiğini ifade eden MHP lideri, farklı düşüncelerin siyaseti zenginleştirdiğini dile getirdi. Bahçeli konuya ilişkin görüşlerini, "Farklılıkların varlığı bir zafiyet işareti sayılamaz. Bilakis, milli sınırlar ve demokratik meşruiyet içinde kalan her düşünce, Türk siyasetinin ve demokrasi hayatının zenginliğine katkı sunmaktadır. Türk demokrasisi, bütün partilerin aynı kelimeleri tekrar ettiği renksiz ve ruhsuz bir zeminde hiçbir zaman bulunmamıştır. Demokratik hayat; farklı seslerin duyulduğu, farklı fikirlerin millet huzurunda yarıştığı, ancak devletin bekası ve milletin birliği söz konusu olduğunda müşterek bir iradenin ortaya konulduğu büyük bir milli mutabakattır" sözleriyle detaylandırdı.

Siyasi farklılıkların bir çatışma gerekçesi yapılmasının Türkiye'ye hizmet etmeyeceğinin altını çizen Bahçeli, "Ayrılığı düşmanlık seviyesine taşımak, rekabeti intikam duygusuyla zehirlemek ve parti içi ihtilafları toplumsal gerilime dönüştürmek Türk siyasetinin itibarına zarar verecektir" değerlendirmesini yaptı.

''GEÇMİŞİN MUHASEBESİ RÖVANŞA DÖNÜŞMEMELİ''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uğradığını düşündüğü haksızlıkları kamuoyuyla paylaşmasının, hukuki yollara başvurmasının ve uzun yıllar yönettiği partisinin geleceği hakkında konuşmasının en doğal hakkı olduğunu söyleyen Bahçeli, siyasette hesaplaşma kültürünün getireceği tehlikelere işaret etti. Siyasetin öfkenin dinmediği bir alana dönüşmesi halinde demokratik rekabetin husumete evrileceği uyarısında bulunan Bahçeli, "Kılıçdaroğlu, Türk siyasetinde uzun yıllar sorumluluk üstlenmiş ve milyonlarca vatandaşımızın demokratik desteğini almış bir siyasetçidir. Kendisine yönelik değerlendirmelerin hakaret, küçümseme ve itibarsızlaştırma kampanyasına dönüşmesi doğru değildir. Bununla birlikte geçmişin bütün kırgınlıklarını bugünün siyaset meydanına taşımak, eski hesapları her fırsatta yeniden açmak ve yaraları sürekli kanatmak da kimseye fayda sağlamayacaktır" dedi.

MHP lideri, geçmişte yaşanan sorunların geleceği ipotek altına almaması gerektiğini belirterek, "Geçmişin muhasebesi, geleceği rehin alan bir rövanş arayışına dönüşmemelidir" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL VE YENİ PARTİ KANADINA YÖNELİK MESAJLAR

Özgür Özel'in CHP çatısı altında verdiği siyasi emeğe ve Yeni Parti ile temsil ettiği genel başkanlık makamına da değinen Bahçeli, Özel'e güvenen 91 milletvekili ve potansiyel seçmen kitlesinin varlığının açık olduğunu belirtti. CHP içinde veya çevresinde oluşan yeni siyasi hareketlerin demokrasinin doğal seyri içinde ele alınması gerektiğini savunan MHP lideri, "Özel'in üzülmesini, siyasi şahsiyetinin gündelik tartışmalar arasında hırpalanmasını veya CHP-Yeni Parti kanadında süren hesaplaşmaların hedefi haline getirilmesini arzu etmeyiz. Kılıçdaroğlu'nun hakkına nasıl hukuken riayet edildiyse Özel'in birikim ve konumu da saygıyla karşılanmalıdır. Türk siyaseti, bir hakkı teslim ederken ötekini gözden çıkaran sığ bir anlayışa cevaz vermez." ifadelerini kaydetti.

Eski yol arkadaşlarının Yeni Parti'nin kuruluş süreci sonrasında birbirlerine husumet beslememesi gerektiğini aktaran Bahçeli, "Geride kalanların ihanetle, ayrılanların vefasızlıkla suçlanması doğru sonuçlar doğurmayacaktır. Siyaset, yakılan köprülerin dumanında yürümeyecektir. Kırılan gönüller, ağır sözler ve karşılıklı ithamlar bir süre sonra yalnızca kişileri ve partileri değil toplumsal huzuru da yıpratır" uyarısında bulundu.

Son dönemde kamuoyunun gündemini meşgul eden rozet töreni, figüran kullanımı ve organizasyon iddialarına da değinen Bahçeli, bu konuların tüm yönleriyle netliğe kavuşturulmasını istedi. Gerçekliği kesinleşmeyen iddialar üzerinden siyasi infaz yapılmasını kabul edilemez bulan Bahçeli, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin köklü geçmişinin yapay kalabalıkların, sahte görüntülerin ve hazırlanmış mizansenlerin üzerine bir gelecek inşa ediyor olma iddiası, Türk siyasi hayatının kalbine ağır bir darbe gibi inmiştir. Gönüllere dokunamadan doldurulan salonların hiçbir hükmü yoktur. Bunun yanında, henüz gerçekliği kesinleşmemiş iddialar üzerinden insanların şeref ve haysiyetine saldırılması ve peşin hükümlerle siyasi infaza başvurulması da kabul edilemez. Hakikat, hukukun aydınlığında ortaya çıkarılmalı, söylenti siyasetinin karanlık gölgesi demokrasimizin üzerine düşürülmemelidir" diyerek iddiaların araştırılması gerektiğini belirtti.

''MHP İÇ TARTIŞMALARDAN MENFAAT DEVŞİRMEZ''

Türkiye'nin etrafındaki ateş çemberinin genişlediği, küresel ve bölgesel güç mücadelelerinin sertleştiği bir süreçte geçici iç gündemlerle enerji kaybedilmemesi gerektiğini ifade eden Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve Özel başta olmak üzere sürece dahil olan tüm tarafları karşılıklı saygı ve sağduyuya davet etti.

Ana muhalefet hattındaki krizin Türkiye'nin ana gündemi yapılmaması gerektiğini vurgulayan MHP Genel Başkanı, "Milliyetçi Hareket Partisi, siyasi yelpazenin herhangi bir kanadında patlak veren iç tartışmalardan menfaat devşirmeyi, parçalanmalardan medet ummayı, zaaflardan ikbal üretmeyi yarım asrı geride bırakan siyasi ahlakıyla bağdaştırmaz" dedi.

Geleceğe yönelik kurumsal kimlik ve makam saygısı formülünü dile getiren Bahçeli, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği korunarak Kılıçdaroğlu'nun siyasi ve hukuki hakları gözetilebilir; Özel'in Yeni Parti ile yeniden filizlenen Genel Başkanlık makamına ve siyasi mücadelesine saygı gösterilebilir. Türk demokrasisinin imkanları ve Türk milletinin irfanı buna fazlasıyla yeterlidir. Unutulmamalıdır ki makamlar gelip geçicidir, şahıslar fanidir. Baki olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun muhafızı olan yegâne güç ise büyük Türk milletidir." ifadelerini kaydetti.