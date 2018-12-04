MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında konuşma yaptı. Bahçeli ABD'nin YPG'yi savunmasına yönelik, "Ok yaydan çıkmış mızrak çuvalı delip geçmiştir. Bu devletin sabrı bir taşarsa herkes kaçacak delik, canını kurtaracak yer arayacaktır." dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:



"Şiddet seli bitmeden akan kan durmadan tacizler tecavüzler son bulmadan kadınların seçme seçilme haklarını konuşuyor olmamız bir avunmadır. Şiddete göz yummak işlenen suçlara ortak olmak anlamına gelecektir ki bu vebal hepimizin omzundadır."



"Sosyal gerginlikler asimetrik çatışmalar örtülü operasyonlar ticaret savaşları siyasal anlaşmazlıkar yoğunlaşmakta hatta yaygınlaşarak devam etmektedir. Asya Pasifik bölgesi sancılıdır. Avrupa diken üstündedir. Orta Doğu kan ağlamaktadır. Küresel vicdan suskundur. Egemenlik haklarına riayet yok hükmündedir. İçinde bulunduğumuz çağ huzursuzluk çağıdır.

Tarihin her dönemini inceleyiniz. Zalimlerin bu kadar küstah olduğu başka bir çağ göremezsiniz."



"Bu şartlar altında 13. G20 Zirvesi yoğun gündemle toplanmıştır. Adil ve sürdürülebilir gelecek teması ile toplanan Türkiye haklı ve meşru duruşu ile damga vurmuştur. Türkiye G20 Zirvisi'nde hak ve adaletin yanında durması dikkat çekmiştir. "



"Türkiye ile ABD müttefiktir. ABD kimi kimden korumaktadır. Türkiye hiç kimsenin himayesine ihtiyaç duymayacak bir kudrete sahip devlettir. Teröristler temizlenene kadar geri adım haramdır. Ok yaydan çıkmış mızrak çuvalı delip geçmiştir. Bu devletin sabrı bir taşarsa herkes kaçacak delik, canını kurtaracak yer arayacaktır."



"Emperyalizmin tutsağı olmuş bu ülkelerin neresi İslam, nereleri doğrudur? Türk milletine tuzak kuran, batıla mihmandarlık yapan iradesiz ve icazetli yönetimler biliniz ki İslam'ın sırtına saplanmış zehirli hançerden başka bir şey değilsiniz. Suudi Arabistan Allah'tan korkuyor, kuldan utanıyorsa önce işlediği vahşi cinayetin hesabını versin, bedelini ödesin. Türk ve Türkiye düşmanlarına omuz vermek, teröristlere destek sağlamak imanın, İslam'ın neresine sığacaktır?"



"Suriye'nin kuzey ve doğu sınırlarında teröristlerden oluşturulacak sözde sınır muhafızlarının parasal, eğitim, silah ve lojistik ihtiyaçlarının karşılanması konusunda Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve bazı Körfez ülkelerinin ABD ile ortak hareket edeceği söylenmektedir. İddialar doğruysa Kaşıkçı cinayetinin altından kalkamayan Suudi Arabistan yönetimi, Türkiye husumetini gizleyemeyen Birleşik Arap Emirlikleri, ABD'ye olan diyet borçlarını anlaşılan bu şekilde ödeyeceklerdir."



"ABD'nin gözüne girebilmek için teröristlere destek vermeleri alçaklıktır. Türk milleti oyunları görmektedir. Aziz milletimiz kahramanca duruşunu çok şükür ki sürdürmektedir."



"Zillet şemsiyesinin altında buluşanlar bu milletin köküne bu milletin ruhuna tamamen yabancıdır. işleri gücü istismardır. Çıkarcıların yakasına rozet takmak edepsizliktir. 3-5 kişiyle siyasi amigoluk yaparlar. Cumhur ittifakından başkasına kapalıyız demedik mi? Bizim nezdimizde tövbe ve pişmanlık yaşamadıktan sonra önergeleri sadece kağıt masrafı olup buruşturup atılacaktır. Maksatları arızalıdır. Bizim onlarla işimiz yoktur. Ama hesabımız vardır. Ama bu hesap 31 Mart'da sandıkta görülecektir."