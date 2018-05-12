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MHP milletvekili adayları belli oldu!

Gelen son dakika haberine göre, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) milletvekili adayları belli oldu.

MHP milletvekili adayları belli oldu!
MHP'de milletvekili aday adayları belli oldu.

Çalışmalarını tamamlayan aday komisyonu, 1815 adaydan 89'unu FETÖ, kadına şiddet, dolandırıcılık gibi nedenlerle listeye almadı.


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