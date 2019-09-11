MHP Milletvekili Feti Yıldız'dan takipçisinin sorusuna yanıt geldi - 11 Eylül 2019 Çarşamba şartlı ceza indirimi, genel af, infaz sürelerinde değişiklik ve denetimlik serbestlik haberleri
Son dakika şartlı ceza indirimi, genel af, infaz sürelerinde değişiklik ve denetimlik serbestlik haberleri... MHP'li Feti Yıldız, kanun teklifinin görüşülmeden 188'inci maddeyi kimin çıkardığını sordu. Yıldız, yazılanların doğru olmadığını bildirdi
GÜNDEM 11.09.2019, 15:55 11.09.2019, 15:55
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili, Anayasa Komisyon Üyesi Feti Yıldız, sosyal medya hesabından gelen bir soruya yanıt verdi.
Bir takipçisi, Yıldız'a şartlı ceza indirimi gibi beklentilerin içerisinde yer aldığı kanun teklifinde 188'inci maddenin kapsamdışı bırakıldığına yönelik iddiaları sordu.
MHP'li Yıldız, kanun teklifinin görüşülmeden 188'inci maddeyi kimin tekliften çıkardığını sordu.
Feti Yıldız, yazılanların doğru olmadığını bildirdi.
ulusal.com.tr
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