banner1005
Dışişleri Bakanlığı: Kabul etmiyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Kabul etmiyoruz
Şırnak'ta 1 asker şehit oldu
Şırnak'ta 1 asker şehit oldu
Zam yapıldı
Zam yapıldı
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

MHP MYK üyeleri Süleyman Latif Yunusoğlu ve Recep Bakırcı Rize'de kaza yaptı: 3 yaralı

MHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Süleyman Latif Yunusoğlu ve Recep Bakırcı'nın da içinde bulunduğu araç, Rize'de refüje çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

MHP MYK üyeleri Süleyman Latif Yunusoğlu ve Recep Bakırcı Rize'de kaza yaptı: 3 yaralı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Süleyman Latif Yunusoğlu ve Recep Bakırcı'nın da içinde bulunduğu araç, Rize'de refüje çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Derepazarı ilçesinden Rize'ye giden MHP MYK üyesi Recep Bakırcı yönetimindeki otomobil, yoldaki su birikintisi nedeniyle savrularak, refüje çarptı.

Kazada Bakırcı, Yunusoğlu ve MHP Rize İl Yönetim Kurulu Üyesi Musa Yazıcı yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yunusoğlu'nun ayağında kırık bulunduğu, diğer yaralıların ise ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #mhp #rize
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.