Şiddetsiz Toplum Derneği Başkanı Rıza Sümer, MHP'nin Meclis'e sunduğu af teklifinin toplumda ağır bir şiddet etkisi yaratacağını söyledi. Cezaevindeki suçluların, birçok kişiyi mağdur ettiğini belirten Sümer, "af veya cezada indirimin bir çözüm yolu olmadığını" ifade etti.

MHP'nin af teklifini Meclis'e sunmasıyla başlayan tartışmaya Şiddetsiz Toplum Derneği de dahil oldu.



Af kapsamına girecek suçluların birçok kişiyi mağdur ettiğine dikkat çeken Dernek Başkanı Rıza Sümer, toplumda ağır bir şiddet etkisi oluşacağını söyledi.



Af veya cezada indirim gibi yöntemlerin çözüm olmadığını belirten Sümer'e göre, uyuşturucu, rüşvet ve dolandırıcılık gibi suçlardan serbest kalacak kişilerin aynı suçu işleme tehlikesi var.



ulusal.com.tr