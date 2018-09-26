banner997
Trump'tan Türkiye'ye teşekkür
Trump'tan Türkiye'ye teşekkür
Rahatsızlanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Rahatsızlanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Nusret Kapucu'nun kafatasından ceviz büyükliğünde tümör aldılar
Nusret Kapucu'nun kafatasından ceviz büyükliğünde tümör aldılar
Kültür Park Binası kiralandı
Kültür Park Binası kiralandı

MHP'nin af teklifi tartışılıyor

Şiddetsiz Toplum Derneği Başkanı Rıza Sümer, MHP'nin Meclis'e sunduğu af teklifinin toplumda ağır bir şiddet etkisi yaratacağını söyledi. Cezaevindeki suçluların, birçok kişiyi mağdur ettiğini belirten Sümer, "af veya cezada indirimin bir çözüm yolu olmadığını" ifade etti.

MHP'nin af teklifi tartışılıyor

MHP'nin af teklifini Meclis'e sunmasıyla başlayan tartışmaya Şiddetsiz Toplum Derneği de dahil oldu.

Af kapsamına girecek suçluların birçok kişiyi mağdur ettiğine dikkat çeken  Dernek Başkanı Rıza Sümer, toplumda ağır bir şiddet etkisi oluşacağını söyledi.

Af veya cezada indirim gibi yöntemlerin çözüm olmadığını belirten Sümer'e göre, uyuşturucu, rüşvet ve dolandırıcılık gibi suçlardan serbest kalacak kişilerin aynı suçu işleme tehlikesi var.

ulusal.com.tr

Etiketler; #mhp #teklif #af teklifi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.