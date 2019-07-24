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MHP'nin EYT açıklamasına tepki yağıyor - Son dakika 24 Temmuz 2019 Çarşamba emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili açıklamasına tepki yağıyor

MHP'nin EYT açıklamasına tepki yağıyor - Son dakika 24 Temmuz 2019 Çarşamba emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili açıklamasına tepki yağıyor.

İşte o tepkilerden bazıları:

"Komik olmayın #EYT ne yaptığınızı çok iyi biliyor red için kalkan elleri 

Bizler çocuk değiliz bizle hakkı çalınan insanlarız 

Siz ne derseniz deyin,
Bütün Türkiye'de milletin sizinle ilgili #eyt düşüncesi aşağıda yaşlı teyzemizin dediği gibi.
Tarlada, fabrikada, cami avlusunda, sokakta, evlerde böyle.
Doğru olan sizin anlattıklarınız değil. Bize Yaşattıklarınız

Evet anlamak mümkün değil kanun teklifi verip ret oyu vermek..

Sizler Halk'la makara yapıyorsunuz.

Not : İktidar olmayı bırakın Meclise girmeniz bile mucizelere kalmış bu saatten sonra..

Verilen SÖZ ler unutulmayacak..

Sayın vekilim  sizin bize bakış açınız ,çekimser oy vermenizden belli oluyor .
Öldürmeyip süründürüyorsunuz.Unutmayın ki Mhp den beklentimiz büyük tü,onu da bitirdiniz vesselam.

İktar da değilsiniz tamam bunu biliyoruz o zaman iktidar da olan partini kanun tekliflerine neden onay veriyorsunuz lütfen TÜRK milleti ile alay etmeyin bulunduğunuz konumu kullanamıyoruz deseniz daha doğru olur"

MHP'Lİ VEKİL, NE DEMİŞTİ

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, emeklilikte yaşa takılanlar EYT ve şartlı ceza indirimine dair "Vatandaşı anlamak mümkün değil. Biz MHP olarak her üzerimize düşeni yaptık. Biz bütün kanun tekliflerini hazırladık.  Biz bunları iktidar olduğumuzda yapabiliriz dedik. Günaydın mesajı atıyoruz, altına saldırıyorlar. Biz hükümet değiliz, seçim ortağıyız. İttifak yaparken pazarlık yapmadık. AK Parti ile uzlaşmak önemli." demişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar #mhp
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