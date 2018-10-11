MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yerel seçimlerdeki ittifak için önerdiği "siyasi kombin" modeli siyasetin sıcak gündemi. Kulislerde konuşulanlara göre, belediye başkanı AKP’li olursa yardımcısı ise MHP’li olacak, MHP’li aday kazanırsa yardımcısını diğer partiden seçecek. İddialara göre, AKP listelerinden MHP kökenli adayların gösterilmesi de gündemde.

Yerel seçimler yaklaşırken partilerin ittifak modelleri netleşmeye başladı.



Yasal olmayan ittifakların nasıl yapılacağı tartışılırken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den dikkat çeken bir öneri geldi.



"Siyasi kombin" modeli kulislerin sıcak gündem başlığı oldu. Peki bu modelle nasıl bir ittifak modeli öngörülüyor? Modele göre, büyükşehirler dışındaki bazı il ve ilçelerde MHP'li başkan, yardımcısını AKP'den seçecek. AKP'li başkanın yardımcısı ise MHP'li olacak. Kulislerde ayrıca AKP listelerinden MHP kökenli adayların gösterileceği de iddia ediliyor.



Model üzerinde çalışmalar sürerken MHP'nin seçimlerde AKP ile yarışta nasıl bir üslup kullanacağı da merak konusu.



24 Haziran seçimleri sonrası yapılan birçok ankette MHP'nin oylarının yarısının AKP'den geldiği belirtilmişti. Ulusal Kanal'ın edindiği bilgilere göre de MHP'li kurmaylar da bu görüşte. Kurmaylar, yerel seçimlerde yapılan çalışmalarda özellikle ekonomi başlığında AKP'ye eleştirel bir yaklaşımın sergilenmesinden yana.



MHP kulislerinde ekonomideki eleştirel yaklaşımın, AKP tabanından MHP'ye oy kazandıracağı belirtiliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İstanbul'da aday çıkarmayacağız" açıklaması da kulislerde "AKP tabanına mesaj" olarak değerlendiriliyor.

