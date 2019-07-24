MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan sert açıklama! "Bu saatten itibaren ceza indirimine karşı duruş sergiliyorum" - 24 Temmuz 2019 Çarşamba son dakika genel af, denetimli serbestlik, infaz süreleri, yargı reformu paketi haberleri

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Ceza İndirimi istediğini söyleyerek, şahsıma ve MHP Milletvekili arkadaşlarıma,Liderime hakaret edenler. Şahsıma ait fikrimi ilan ediyorum. Bu saatten itibaren, CEZA İNDİRİMİNE karşı duruş sergiliyorum" açıklaması yaptı

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından ceza indirimi konusuna dair açıklama yaptı.



MHP'li Enginyurt, şunları belirtti:



"Ceza İndirimi istediğini söyleyerek, şahsıma ve MHP Milletvekili arkadaşlarıma,Liderime hakaret edenler!



Şahsıma ait fikrimi ilan ediyorum.



Bu saatten itibaren, CEZA İNDİRİMİNE karşı duruş sergiliyorum.



O hakaret edenler; yazın,çizin istediğiniz kadar.



Hadi bakalım, el mi yaman, bey mi?"



ulusal.com.tr



