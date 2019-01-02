“İttifak olmazsa olmaz değil” diyen MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, disipline sevk edildi. Samsun İl Başkanı da görevden alındı.

MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, Cumhur İttifakı’na karşı açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi.



MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tekin görevden alınırken Usta'nın, Merkez Disiplin Kurulu'na sevki konusunda çalışmalara başlandı.



MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptığı açıklamada, "Cumhur İttifakı ruhuna aykırı faaliyetlerinden dolayı Milliyetçi Hareket Partisi Samsun İl Başkanı görevden alınmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın da Merkez Disiplin Kurulu'na sevki hususunda gerekli çalışmalar başlatılmıştır." dedi.



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