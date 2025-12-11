MHP, “Terörsüz Türkiye” raporunu TBMM'ye sundu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, partisinin kurduğu Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından hazırlanan raporu TBMM Başkanlığı’na teslim etti.

Raporu sunmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldız, metnin 120 sayfadan oluştuğunu ve ağırlıklı olarak siyasal değerlendirmeler içerdiğini, hukuki adımların ise belirlenen koşullara bağlı olduğunu ifade etti.

HUKUKİ SÜREÇ İÇİN İKİ TEMEL KOŞUL

Yıldız’ın açıklamasına göre, hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesi iki önemli şarta dayanıyor: Örgütün tamamen dağıtılması ve silahların teslim edilmesi. Bu durumların, güvenlik güçleri tarafından tespit edilip ilan edilmesi gerekiyor.

Örgüt üyelerinin durumuna ilişkin olarak, Yıldız, Türk Ceza Kanunu’nun 221. maddesinin açık olduğunu hatırlattı. Suça karışmamış olanların teslim olmaları halinde ceza görmeyeceklerini belirtti; ancak bu durumun tamamen beraat şeklinde anlaşılmaması gerektiğini, bu kişilerin aynı zamanda denetimli serbestliğe tabi tutulacaklarını kaydetti.

Feti Yıldız, rapor konusunda Meclis'te bir araya gelip komisyon olarak ortak bir karar alacaklarını dile getirdi. "Herkesin raporu birbirine benzemeyebilir. Bizim düzenlememiz başka" diyerek farklılık olabileceğini, ancak komisyondaki tüm partilerin (CHP, AK Parti, DEM ve diğer partiler, hatta grubu olmayan ve rapor hazırlayan arkadaşlar) görüşlerinden faydalanılarak mutlaka ortak bir rapor oluşturulacağını vurguladı. Ancak Yıldız, kanuni düzenlemelerin yapılabilmesi için öncelikle terör örgütünün, PYD de dâhil olmak üzere, tüm kuruluşlarıyla birlikte dağıtılması ve bu durumun MİT, TSK ve emniyet birimleri gibi devletin yetkili organları tarafından resmen ilan edilmesi gerektiğini tekrarladı.

Yıldız, ayrıca "İnfaz düzenlemesi mutlaka yapılacak" diyerek ceza indiriminin af şeklinde algılanmaması gerektiğini belirtti. Mevcut infaz kanununun "yamalı bohçaya dönmüş" olduğunu ifade eden Yıldız, infaz kanununun, Anayasa'nın ve Siyasi Partiler Kanunu’nun yeni baştan ele alınarak yazılması gerektiği değerlendirmesini yaptı.