MHP ve DEM Parti bayramlaştı: Görüşmede 'Terörsüz Türkiye' temennisi öne çıktı

Siyasi partiler arası bayramlaşma programı kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve DEM Parti heyetleri bir araya geldi. Görüşmede, siyasetin gündeminde yer alan yeni sürece dair karşılıklı beklentiler ve temenniler masaya yatırıldı.

MHP heyetine Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlık etti. Heyette ayrıca Genel Başkan Başdanışmanı Esma Özdaşlı ile Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Şahin Kartal yer aldı. Ev sahibi DEM Parti kanadında ise heyeti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, Mersin Milletvekili Ali Bozan ve Parti Meclisi Üyesi Zeyno Bayramoğlu ağırladı.

DEM PARTİ'DEN YASAL DÜZENLEME BEKLENTİSİ

Bayramın bölgeye barış getirmesi temennisinde bulunan DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, devam eden sürece ilişkin yasal düzenleme ihtiyacının altını çizdi. Meclis komisyon raporlarına işaret eden Türkdoğan, sürece dair şu ifadeleri kullandı:

"Dün partilerimizin hem eş başkanları hem de genel başkanları çok önemli mesajlar verdiler. Bizler de DEM Parti olarak, bir an önce barış ve demokratik sürecimizin artık daha somut yasal düzenlemelerle ilerlemesini temenni ediyoruz. Bu bir temenni olmaktan çıktı çok büyük oranda halkımızın beklentisi haline geldi. Meclisimiz, komisyon raporunu açıkladı. 6'ncı ve 7'nci bölümlerinde önemli tespitler var. Bizler bunların bir an önce yasalaşması noktasında adım atılmasını bekliyoruz. Öcalan'ın da süreçteki rolünün teslim edilmesini bekliyoruz. Bu kapsamda bir yasal süreç başladığında, yasa çıktığında inanıyoruz ki Bahçeli'nin de ifade ettiği bu statü meselesi de çözüme kavuşacaktır."

MHP CEPHESİNDE 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' VE KARDEŞLİK VURGUSU

Ziyarette MHP adına değerlendirmelerde bulunan Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ise parti liderinin "Terörsüz Türkiye" çıkışlarına ve toplumdaki kardeşlik hukukuna dikkat çekti. Birlik ve beraberliğin korunmasının önemini tarihi süreçlerle örneklendiren Durmaz, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımızın ‘Terörsüz Türkiye' süreci ile ilgili verdiği çok önemli mesajlar var. Bu mesajların başında, kendi içimizde birlik ve beraberliğimizin, kardeşlik hukukumuzun geliştirilmesinin ne kadar önemli olduğu her seferinde vurgulandı. Bunun aksine bir durumda olan milletlerin, bu milletler mücadelesinde çok zor durumda kalabildiğinin somut örneklerini yakın coğrafyamızda görüyoruz. O nedenle biz birlik ve beraberliğimize son derece önem veriyoruz. Bu konuda MHP geçmişten bugüne en tutarlı partidir. 1992 yılında rahmetli Türkeş beyin, o zamanki adıyla Halkın Emek Partisi temsilcilerinin kabulündeki sözler hala geçerliliğini koruyan en önemli mesajlardır. Orada diyor ki, ‘Biz bir aileyiz, aramızda artık aile olmanın getirdiği kan bağı var. Siz ne kadar Kürt'seniz ben de o kadar Kürt'üm. Ben ne kadar Türk'sem siz de o kadar Türk'sünüz' diyor. 27 Şubat bildirisinde de benzer ifadeler söz konusu oldu. 50 yıldır ülkemizde yaşanan terör sıkıntılarına rağmen, Türk ile Kürt birbiriyle evlilikten hiç vazgeçmemiş. Israrla bu evlilikler devam etmiş. Hasımlığı değil de hısımlığı tercih etmişiz."