MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinin 12'si il olmak üzere 152 belediye başkan adayının daha belirlendiğini bildirdi.

Durmaz, yaptığı yazılı açıklamada, 152 belediye başkan adayının, MHP Genel Merkezi Seçim Komisyonunun yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayıyla kesinleştiğini belirtti.

MHP, Afyonkarahisar'da Fatih Çetinkaya'yı, Aksaray'da Sefer Alkan'ı, Amasya'da Mehmet Sarı'yı, Bayburt'ta Hükmü Pekmezci'yi, Bilecik'te Akın Atakan'ı, Bingöl'de Mehmet Ziya Buyankara'yı, Bitlis'te Mehmet Yılmaz'ı, Edirne'de Recep Kozan'ı, Gümüşhane'de Sabri Varan'ı, Iğdır'da İsa Yaşar Tezel'i, Yalova'da Murat Aslanhan'ı ve Yozgat'ta ise Mehmet Erdemir'i belediye başkan adayı olarak gösterdi.



MHP'nin belirlediği ilçe ve belde belediye başkan adaylarının isimleri ise şöyle:

"Adıyaman Besni Çakırhüyük Beldesi Miktat Çetin, Afyonkarahisar Çay İlçesi Hüseyin Çağrı, Afyonkarahisar Pazarağaç Beldesi Adem Bulut, Afyonkarahisar İhsaniye Kayıhan Beldesi Ömer Şahin, Afyonkarahisar Kızılören İlçesi Ali Erol, Afyonkarahisar Çıkrık Beldesi Lokman Çetinaktı, Afyonkarahisar Fethibey Beldesi Mustafa Özdemir, Afyonkarahisar Işıklar Beldesi Erol Özağıl, Aksaray Güzelyurt Ihlara Beldesi İsmail Yılmaz, Aksaray Güzelyurt Selime Beldesi Turgut Yayatan, Aksaray Topakkaya Beldesi Harun Oflaz, Aksaray Yenikent Beldesi Mehmet Emin Yumuşak, Ardahan Göle İlçesi İbiş Uymaz, Ardahan Göle Köprülü Beldesi Farız Taşdemir, Bartın Hasankadı Beldesi Şeref İmiroğlu, Bartın Kozcağız Beldesi Savaş Buyurman, Bartın Ulus Kumluca Beldesi İsmail Can, Bayburt Demirözü Gökçedere Beldesi Yavuz Bakır, Bilecik Bozüyük İlçesi Oğuz Sertler, Bilecik Vezirhan Beldesi Hüseyin Ocak, Bilecik Söğüt İlçesi İsmet Sever, Bingöl Kiğı İlçesi Nazif Hassoylu, Bingöl Yayladere İlçesi Mehmet Duransel, Bingöl Yedisu İlçesi Ömer İsen, Bitlis Adilcevaz İlçesi Ceyhan Batar, Bitlis Tatvan İlçesi Abdulkerim Akay, Bolu Kıbrıscık İlçesi Ersin Ercan, Bolu Karacasu Beldesi Halit Belen, Bolu Yeniçağa İlçesi Zeki Mustafa Egeci, Burdur Karamanlı İlçesi Filiz Şener Türkoğlu, Burdur Yeşilova İlçesi Ömer Atasoy, Çanakkale Çan Terzialan Beldesi Arif Yumuşak, Çanakkale Gelibolu İlçesi Mehmet Eligül, Çankırı Eldivan İlçesi Nusrettin Gökçer, Çankırı Kızılırmak İlçesi Bahattin Güler, Çankırı Şabanözü İlçesi Mustafa Karakaya, Düzce Çilimli İlçesi Ömer Demirtaş, Düzce Yığılca İlçesi Rasim Çam, Edirne Havsa İlçesi Tefik Altıparmak, Edirne Lalapaşa İlçesi Mehmet Vedat Kuşoğlu, Edirne Meriç Küplü Beldesi Ali Tükel, Edirne Süloğlu İlçesi Aydemir Arslan, Edirne Uzunköprü İlçesi Şahin Şengül, Edirne Uzunköprü Kırcasalih Beldesi Kenan Heleman, Elazığ Ağın İlçesi Ali Uslu, Elazığ Palu Beyhan Beldesi Bayram Öztürk, Erzincan Yaylabaşı Beldesi Şefik Taşkıran, Erzincan Çayırlı İlçesi Oktay Efe, Erzincan Otlukbeli İlçesi Yusuf Tektaş, Erzincan Tercan Çadırkaya Beldesi Sait Durgun, Erzincan Tercan Kargın Beldesi Yunus Türkmen, Erzincan Tercan Mercan Beldesi Bayram Bilici, Giresun Duroğlu Beldesi Halil Çetin, Gümüşhane Kelkit Öbektaş Beldesi Yemen Demir, Gümüşhane Köse İlçesi Turgay Kesler, Gümüşhane Arzularkabaköy Beldesi Çetin Rıza Tanış, Gümüşhane Şiran İlçesi Mutlu Özel, Gümüşhane Şiran Yeşilbük Beldesi Sezai Doğan, Gümüşhane Torul İlçesi Evren Evrim Özdemir, Iğdır Karakoyunlu İlçesi Bayram Ali Ballı, Iğdır Melekli Beldesi Eray Çoşar, Isparta Eğirdir Sarıidris Beldesi Ramazan Pala, Isparta Kuleönü Beldesi Sezayi Çakır, Isparta Savköy Beldesi Mustafa Avşar, Isparta Şarkikaraağaç İlçesi Sefa Arıkan, Isparta Şarkikaraağaç Çarıksaraylar Beldesi Halil Toprak, Isparta Şarkikaraağaç Çiçekpınar Beldesi Memiş Kaynak, Isparta Yalvaç İlçesi Halil Hilmi Tütüncü, Karabük Yenice Yortan Beldesi Ali Şık, Kastamonu İhsangazi İlçesi Hayati Sağlık, Kırıkkale Delice İlçesi Soner Mazılıgüney, Kırıkkale Keskin İlçesi Mustafa Alp Sülsipiroğlu, Kırıkkale Hacılar Beldesi Mehmet Koyuncu, Kırklareli Lüleburgaz Evrensekiz Beldesi Birol Özbay, Kırklareli Vize Çakıllı Beldesi Mehmet Bayram, Kırşehir Çiçekdağı Köseli Beldesi Bekir Yılmaz, Kırşehir Kaman Kurancılı Beldesi Erdoğan Tekeli, Kırşehir Özbağ Beldesi Rasim Arazay, Kütahya Altıntaş İlçesi Mehmet Akbunar, Kütahya Aslanapa İlçesi Gökhan Gürel, Kütahya Domaniç Çukurca Beldesi İlyas Tosun, Kütahya Gediz İlçesi Mehmet Oyan, Kütahya Gediz Gökler Beldesi Yüksel Arık, Kütahya Gediz Yenikent Beldesi Mehmet Karaca, Kütahya Seyitömer Beldesi Halil Öztürk, Kütahya Simav Çitgöl Beldesi Yüksel Ünal, Nevşehir Avanos İlçesi Mustafa Kenan Sarıtaş, Nevşehir Göreme Beldesi Ömer Eren, Nevşehir Kaymaklı Beldesi Harun Çekiç, Nevşehir Derinkuyu Yazıhüyük Beldesi Burhanettin Karaketir, Nevşehir Kozaklı İlçesi Celalettin Güven, Nevşehir Uçhisar Beldesi Ali Karaslan, Niğde Bor Bahçeli Beldesi Bülent Gözüpek, Niğde Çiftlik İlçesi Fazlı Koç, Niğde Çiftlik Azatlı Beldesi Rasim Aydın, Niğde Çiftlik Bozköy Beldesi Kemal Beşer, Niğde Çiftlik Divarlı Beldesi Mustafa Balcan, Niğde Aktaş Beldesi Erdoğan Şevenk, Niğde Alay Beldesi Hacı Mehmet Varol, Niğde Bağlama Beldesi Murat Karakuzu, Niğde Hacıabdullah Beldesi Recep Doğmuş, Niğde Karaatlı Beldesi Faik Okumuş, Niğde Kiledere Beldesi İsmet Evlendi, Niğde Konaklı Beldesi Maksut Özçelik, Niğde Orhanlı Beldesi Şükrü Özdemir, Niğde Ulukışla İlçesi Ali Ünkesen, Rize Derepazarı İlçesi Selim Metin, Rize Hemşin İlçesi Muhammet Sağlam, Rize İkizdere İlçesi Hakan Karagöz, Rize İyidere İlçesi Osman Mete, Sivas Doğanşar İlçesi Halil Balık, Sivas Gemerek İlçesi Yurt Koç, Sivas Gemerek Sızır Beldesi Ali Tamer, Sivas Gölova İlçesi Halil Önge, Sivas Gürün İlçesi Nami Çiftçi, Sivas Hafik İlçesi Selahattin Çuhadaroğlu, Sivas Kangal İlçesi Eren Derviş Akpınar, Sivas Koyulhisar İlçesi Osman Epsileli, Tokat Erbaa Gökal Beldesi Osman Akbulut, Tokat Erbaa Karayaka Beldesi Sebahattin Şenel, Tokat Niksar Serenli Beldesi Nurettin Keleş, Tokat Pazar İlçesi Oğuz Keleş, Tokat Reşadiye Bereketli Beldesi Necaattin Şahin, Tokat Reşadiye Bozçalı Beldesi Bolhan Durmuş, Tokat Reşadiye Cimitekke Beldesi Erol Aydın, Tokat Yeşilyurt İlçesi Muhsin Yılmaz, Tokat Zile İlçesi Ali Özgan, Yalova Armutlu İlçesi Mustafa Tokat, Yalova Çınarcık Teşvikiye Beldesi Mustafa Nurten, Yalova Kadıköy Beldesi Muhsin Gürkal, Yozgat Aydıncık İlçesi Selahattin Özdemir, Yozgat Boğazlıyan İlçesi İbrahim Tamer, Yozgat Çandır İlçesi Mehmet Emin Murat, Yozgat Çayıralan İlçesi Kıyasi Başgül, Yozgat Kadışehri İlçe Mustafa Doğru, Yozgat Saraykent Ozan Beldesi Mustafa Cansever, Yozgat Sarıkaya İlçesi Ömer Açıkel, Yozgat Aydıncık Baydiğin Beldesi Ünal Karaca, Yozgat Boğazlıyan Sırçalı Beldesi Erhan Tanış, Yozgat Sorgun Gülşehri Beldesi Aziz Kaya."