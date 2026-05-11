MHP'den Arınç'a sert cevap: "FETÖ'ye kuryelik mi yapıyorsun?"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, eski Meclis Başkanı Bülent Arınç’ın kendisini unutturmamak amacıyla politika müzesinin teşhir salonunda kalmak için her yolu denediğini ifade etti. Arınç’ın geçmişteki siyasi konumunu kullanarak terör örgütü sempatizanlarına alan açtığını savunan Yalçın, bu durumu sert bir dille eleştirdi. Yalçın, Arınç için "Sabık Meclis Başkanı, zehirli çiçekler devşirip hastalıklı bünyelere deva üreterek gündemde kalmaya çalışıyor" değerlendirmesini yaptı.

KHK SAVUNUCULUĞUNA SERT FREN

Semih Yalçın, Arınç’ın yanlış adrese gönderme yaptığını ve hamlelerinin boşa çıkacağını belirtti. Terör örgütleriyle mücadele kapsamında yapılan ihraçların hukuki bir zorunluluk olduğunu hatırlatan Yalçın, siyaset dünyasında bu tür çıkışların milli çıkarlara aykırı olduğunun altını çizdi. Yalçın, "KHK'lılar diyerek savunduğu kişiler, terör örgütleriyle iltisaklı oldukları gerekçesiyle ihraç edilenlerdir" diyerek duruşunu netleştirdi.

"FETÖ’YE KURYELİK Mİ YAPIYORSUN?"

MHP'li Yalçın, Arınç'ın KHK'lılarla ilgili söylemlerinin arkasında yatan nedenleri şu sözlerle sorguladı:

"Arınç, FETÖ’ye kuryelik ve aracılık ettiği günlerde elde ettiği politik kazanımların karşılığını vermeye çabalıyor. Baltayı taşa vurmakla kalmıyor, kendi ayağına kurşun sıkıyor."