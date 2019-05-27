MHP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, geçtiğimiz günlerde saldırıya uğrayan gazeteci Sabahattin Önkibar hakkında, suç duyurusunda bulunuldu.

MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, geçtiğimiz günlerde evinin önünde 3 kişinin yumruklu saldırısına uğrayan gazeteci Sabahattin Önkibar hakkında, suç duyurusu yapıldı.



MHP’den yapılan yazılı açıklamada "Gerek köşe yazıları gerekse yaptığı konuşma ve paylaşımlarda MHP lideri Devlet Bahçeliye yönelik sürekli hakaret içeren ifadeler kullanan Sabahattin Önkibar hakkında; kamu davası açılması yönünde suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.





Soruşturmada yeni gelişme

Gazeteci Sabahattin Önkibar'a saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında yakalanan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



ulusal.com.tr