banner1005
Ecrin Kurnaz'dan acı haber
Ecrin Kurnaz'dan acı haber
Kurz'un görevine son verildi
Kurz'un görevine son verildi
Atatürk, yapay zeka ile renklendirildi
Atatürk, yapay zeka ile renklendirildi
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

MHP’den gazeteci Sabahattin Önkibar hakkında suç duyurusu

MHP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, geçtiğimiz günlerde saldırıya uğrayan gazeteci Sabahattin Önkibar hakkında, suç duyurusunda bulunuldu.

MHP’den gazeteci Sabahattin Önkibar hakkında suç duyurusu

MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, geçtiğimiz günlerde evinin önünde 3 kişinin yumruklu saldırısına uğrayan gazeteci Sabahattin Önkibar hakkında, suç duyurusu yapıldı.

MHP’den yapılan yazılı açıklamada "Gerek köşe yazıları gerekse yaptığı konuşma ve paylaşımlarda MHP lideri Devlet Bahçeliye yönelik sürekli hakaret içeren ifadeler kullanan Sabahattin Önkibar hakkında; kamu davası açılması yönünde suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.


Soruşturmada yeni gelişme
Gazeteci Sabahattin Önkibar'a saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında yakalanan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #mhp #sabahattin önkibar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.