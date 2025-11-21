MHP'den İmralı kararı! Feti Yıldız: ''MHP adına İmralı’ya ben gidiyorum''

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 'İmralı'ya gidiş gündemiyle yapacağı toplantı öncesinde konuştu. Yıldız, komisyonun bu önemli ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunarak, partisi adına kimin heyette yer alacağını netleştirdi.

Yıldız, İmralı’ya yapılacak seyahat için resmi prosedürlerin yerine getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu ziyaretin sadece "Gidiyoruz demekle gidilmez" sözleriyle gerçekleşmeyeceğinin altını çizdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı, heyetin Ada'ya gitmesi için öncelikle "Bunun bir izni var, bakanlığa bildirilecek, gidecek milletvekilleri için izin alınacak" bilgisini paylaştı.

''MHP ADINA İMRALI’YA BEN GİDİYORUM''

Heyetin yapısı hakkında tahmini bir sayı veren Yıldız, "Tahmince her partiden 4-5 milletvekili olur" dedi. Ardından MHP'yi kimin temsil edeceğini kesinleştirerek, "Bunu söyleyebilirim; Milliyetçi Hareket Partisi adına ben gideceğim" ifadelerini kullandı. Yıldız, Komisyon’daki diğer parti temsilcileri hakkında ise, "AK Parti adına kim katılacak bilmiyorum" açıklamasını yaptı.

Feti Yıldız, komisyon toplantısından olumlu bir karar çıkmasını ümit ettiklerini belirtti. Ancak kararın alınma şekli konusunda bir tartışma olduğunu dile getirdi. Oylama gerekliliğini savunan Yıldız, "Madem Ada'ya gideceğiz, bir karar alınacak, bir oylama yaparız" dedi. Öte yandan, bir kanun teklifi söz konusu olmadığı için "nitelikli çoğunluk aranmaz" açıklamasını yinelediğini de ifade etti: "Bir kanun teklifi olmadığı için oylama yapılmaz, bunu defalarca kez izah ettik." Yıldız, meselenin ciddiyetine dikkat çekerek, alınacak kararın açık oylama ile yapılması gerektiğini belirtti: "Ancak oylama yapılmalı, mesele ciddi bir iştir o yüzden açık oylama yapılmalıdır, gizli oylamaya gerek yok. Nisap meselesini izah ettik, basit çoğunluk yeterlidir." Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Komisyon çalışmalarına katılma konusuna da değinen Yıldız, "Biz CHP'nin katılmalarını isteriz ama kendi takdirleri" dedi. Ülkenin köklü bir sorununda CHP’nin katkısının önemini vurgulayarak, "Elbette oybirliğiyle bu kararın alınmasını arzu ederiz. Türkiye'nin en köklü partisi, yarım asırlık bir problemin çözümünde CHP'nin katkıları bizim için önemli ama onlar olmasa da biz gideriz" ifadelerini kullandı.