Ayrıca, Yalçın, "Cumhuriyet Halk Partisi de İP de diğer küçük partiler de HDP ile hareket ediyorlar. Örtülü, kapalı kapılar ardından yaptıkları pazarlıklarla hareket ediyorlar. Zillet ittifakı dememizin sebebi bu. Böyle bir ittifaka yol vermemiz mümkün değil, vermeyeceğiz de. Bugüne kadar yaptığımız uzlaşmayı bu hafta iki parti yetkilileri tekrar ele alacak. Şer ittifakının ön plana çıktığı her ili, her noktayı tekrar değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.