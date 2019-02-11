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MHP'den ittifak kararı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Cumhuriyet Halk Partisi de İP de diğer küçük partiler de HDP ile hareket ediyorlar. Böyle bir ittifaka yol vermemiz mümkün değil, vermeyeceğiz de." denildi

MHP'den ittifak kararı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Cumhuriyet Halk Partisi de İP de diğer küçük partiler de HDP ile hareket ediyorlar. Böyle bir ittifaka yol vermemiz mümkün değil, vermeyeceğiz de." denildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Bu hafta iki parti yetkilileri, şer ittifakının ön plana çıktığı her ili, her noktayı tekrar değerlendirecek" dedi.

Ayrıca, Yalçın, "Cumhuriyet Halk Partisi de İP de diğer küçük partiler de HDP ile hareket ediyorlar. Örtülü, kapalı kapılar ardından yaptıkları pazarlıklarla hareket ediyorlar. Zillet ittifakı dememizin sebebi bu. Böyle bir ittifaka yol vermemiz mümkün değil, vermeyeceğiz de. Bugüne kadar yaptığımız uzlaşmayı bu hafta iki parti yetkilileri tekrar ele alacak. Şer ittifakının ön plana çıktığı her ili, her noktayı tekrar değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #mhp #semih yalçın #ittifak
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