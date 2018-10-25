Dün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen Emeklilikte Yaşa Takılanlar önergesinin AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedilmesinden sonra MHP'den Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la ilgili bir açıklama geldi.

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, twitter hesabından yaptığı açıklamada "MHP'nin sözü sözdür. Emeklilikte yaşa takılanlar konusu seçim beyannamemizde vardır. Aziz Türk milletine sözümüzdür." ifadelerini kullandı.



Emeklilişkte Yaşa Takılanlar için araştırma önergesi dün Genel Kurul'da kabul edilmiş, görüşüldükten sonra AKP'nin ve MHP'nin ret oylarıyla reddedilmişti.



MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman attığı twetle konuyla ilgili açıklama yaptı.



İsmet Büyükataman'ın attığı twete çok sayıda tepki geldi. İşte İsmet Büyükataman'ın o tepki çeken paylaşımları:



"Emeklilikte Yaşa Takılanlar" şehit kanına, gazi hakkına takılmasın. Şer ittifakı ile ve özellikle PKK'nın siyasi uzantısıyla hiç bir yerde bir araya gelmemiz mümkün değildir. Yarın meseleniz hallolur. Mesele vatan haini ile el ele olmamaktır.



MHP'nin sözü sözdür. Emeklilikte yaşa takılanlar konusu seçim beyannamemizde vardır. Aziz Türk milletine sözümüzdür.



Meclis açıldığı anda bu konuda partimizin TBMM’ye sunduğu bir kanun teklifi vardır. Biz sözünüzün arkasındayız. Uygun zaman ve zeminde konunun halli hususunda mutlaka gereken yapılacaktır.





Ali Arat

ulusal.com.tr