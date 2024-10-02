MHP'den Sinan Ateş'in annesi ve ablası hakkında suç duyurusu

MHP Genel Başkan Yardımcıları İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasında kendilerinin de dosyaya dahil edilmesi gerektiğini belirten Ateş'in annesi Saniye Ateş ve ablası Selma Ateş hakkında suç duyurusunda bulundu.

Avukat Burak Bekiroğlu X hesabından "Aldığım bir bilgiye göre, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcıları Sn.İzzet Ulvi Yönter ve Sn.Semih Yalçın, kendilerine yönelik soyut iddiadan ibaret söylemlerle iftira attan Sinan Ateş’in kardeşi Selma Ateş ve annesi Saniye Ateş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak suç duyurusunda bulunmuşlar." paylaşımını yaptı.

SİNAN ATEŞ'İN ANNESİ NE DEMİŞTİ?

Saniye Ateş, "Bu davada adil bir yargılama bekliyorum. Benim oğlumun katilleri dışarıda. Oğlum bunları defalarca bana söyledi. İzzet Ulvi Yönter, Semih Yalçın, Olcay Kılavuz, Ahmet Yiğit Yıldırım artı başkaları da... Onların diğerlerini de onlar söyleyecekler. Bunlar sürekli benim oğluma itibar suikastı yaptılar ki, dertleri neydi? Herhalde korktular, genel başkan olacak, oraya gelecek diye. Oğlumun genel başkan olmak gibi bir amacı yoktu." demişti.

BAHÇELİ'DEN 'SİNAN ATEŞ' ÇIKIŞI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dünkü grup toplantısında, Sinan Ateş davasıyla ilgili "MHP'ye organize Pensilvanya operasyonu çekenlere ne Ülkü Ocakları'nı ne de MHP'yi çiğnetmem. Özgür Özel sana diyorum iddiaların aynı şahsın gibi çürüktür. Yaşı başına bakmadan önüne gelen mikrofona konuşmak, siyasi kışkırtmanın figüranı olmak hanımefendiye asla yakışmamaktır. Herkes haddini bilsin. Kapımızın önünde baykuş öttürmeyiz. Kanat çırpan akbabaların da kanatlarını da yolar koparırız." ifadelerini kullanmıştı.