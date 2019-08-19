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MHP'li Cemal Enginyurt'un EYT açıklamasına sert yanıt - Son dakika 19 Ağustos 2019 Pazartesi emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

MHP Milletvekili Cemal Enginyurt'un emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler ile ilgili yaptığı açıklamaya Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Yönetim Kurulu Üyesi Berati Duruk sert yanıt verdi. Duruk, "#EYT yi nelerle Aynı Kefeye koyoyursunuz. Sizede bulaşrı Anlaşılan bizden olmayan Terörist Anlayışı. #EmeklilikteYaşaTakılanlar Tarihte hiç olmadığı gibi bir OLGUNLUKLA hak arama mücadelesi veren bir yapı olmuştur" ifadelerini kullandı

MHP'li Cemal Enginyurt'un EYT açıklamasına sert yanıt - Son dakika 19 Ağustos 2019 Pazartesi emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

MHP Milletvekili Cemal Enginyurt'un emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler ile ilgili yaptığı açıklama tepki topladı.

MHP'li Enginyurt'a Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nden (EYT-SYDD) sert yanıt geldi.

EYT-SYDD Yönetim Kurulu Üyesi Berati Duruk, sosyal medyadan MHP'li Cemal Enginyurt'a yanıt verdi.

Berati Duruk, şunları yazdı:

"Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu millet vekili Cemal Enginyurt

Lütfen partinin değil Milletin vekili olun artık

#EYT yi nelerle Aynı Kefeye koyoyursunuz.
Sizede bulaşrı Anlaşılan bizden olmayan Terörist Anlayışı.
#EmeklilikteYaşaTakılanlar Tarihte hiç olmadığı gibi bir OLGUNLUKLA hak arama mücadelesi veren bir yapı olmuştur
YAKMAMIŞ
YIKMAMIŞ
KİMSEYE ZARAR VERMEMİŞ
OLGUNLUKLA HAK ARAMIŞ
Sizin Bu tutumunuzsadece size değil bütün partiye zarar verir
Daha önce bir çok kez yazdık
#EYT SİYASET ÜSTÜ BİR TOPLULUKTUR DİYE"

ulusal.com.tr

Etiketler; #son dakika haberleri #son dakika #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt #Cemal Enginyurt #mhp
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