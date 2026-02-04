MHP'li Feti Yıldız: 'AİHM kararlarına uymak lazım'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, bugün saat 14.00'te Meclis Başkanı yönetiminde toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Toplantıda müşterek bir rapor hazırlamak için bir araya geleceklerini belirten Yıldız, hem komisyonun çalışma takvimi hem de siyasi gündemdeki sıcak başlıklar hakkında önemli değerlendirmeler yaptı.

"AİHM KARARLARINA UYMAK LAZIM"

Basın mensupları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dünkü grup toplantısını "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir" sözleriyle tamamlamasını hatırlatarak, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın durumunu sordu.

Feti Yıldız, Demirtaş'ın hukuki durumu ve tahliye ihtimali üzerine şu ifadeleri kullandı: "Demirtaş'ın tahliyesine mahkemeler karar verir. AİHM kararlarına uymak lazım. Eğer AİHM bir ihlal gördüyse, tahliyesi konusunda beyan varsa tahliye edilmesi lazım. Liderimiz, tüm süreci özetleyen bir açıklama yaptı. Bunun üzerine bizim açıklama yapmamıze gerek yok aslında."

Yıldız, komisyon çalışmalarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin soruya, toplantının son veya sondan bir önceki olabileceği yanıtını verdi. Sürecin çok uzamayacağını belirten Yıldız, "Biz çerçeve metni hatırlayacağız. Çok uzamaz diye düşünüyorum. Bugünden kesin bir süre veremeyiz ama çok uzamaz. Nisan geç bir ay" diye konuştu. Hazırlanacak hukuki düzenlemelerin çerçevesini de çizen Yıldız, şu değerlendirmelerde bulundu: "Sürece ilişkin hukuki düzenlemelerin çerçevesi açık, öngörülebilir ve hukuk devleti ilkeleriyle uyumlu, AİHM ve AYM kararları ile çelişmeyen, hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı, hukuk normlarının taşıyıcı değerler sistemini örselemeyen bir çerçevede oluşturulacaktır."

"SON 6 AYDIR ŞEHİDİMİZ GELMEDİ"

Cumhur İttifakı ile tam bir uyum içinde olduklarını vurgulayan MHP'li Yıldız, sürecin bölgesel güvenlik mimarisinin merkezine yerleştiğini ifade etti. Son 6 aydır şehit haberi gelmediğine dikkat çeken Yıldız, sözlerini şöyle noktaladı: "'Terörsüz Türkiye' ideali yalnızca iç güvenlik stratejisi olmaktan çıkıp bölgesel güvenlik mimarisinin merkezine yerleşmiştir. Her şey gün gün daha iyi olacak. Terörsüz Türkiye süreci, terörsüz bölge sürecine evrildi. Son 6 aydır bir şehidimiz gelmedi, bu ne demek? Başarıyla sonuçlandıracağız. Artık bu saatten geri dönüş yok, bu iş bitti. Cumhur İttifakıyla tamamen uyum içindeyiz."