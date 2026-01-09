MHP'li ismin cinayet davasında 12 yıl sonra karar çıktı

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi, MHP İstanbul İl Teşkilatı Basın Danışmanı Cengiz Akyıldız’ın öldürülmesine ilişkin davada kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Sinan Arslan’ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Heyet ayrıca Arslan’a "öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından toplam 14 yıl hapis cezası verdi. Yargılama kapsamında tutuklu bulunan diğer sanık Mehmet Arslan ise üzerine atılı suçlardan beraat etti. Dosyada firari durumda olan sanık Emin Yılmaz’ın dosyası ise ayrıldı.

"12 YILDIR YATIYORUM" SAVUNMASI

Yeniden görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanıklar Mehmet Arslan ve Abdullah Yılmaz ile Cengiz Akyıldız’ın eşi Özlem Akyıldız ve taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Tutuklu sanık Sinan Arslan ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Son sözü sorulan sanık Sinan Arslan, suçsuz olduğunu savunarak, "Ben bu suçu işlemedim. İşlemediğim de açıkça ortadadır. Tahliyemi talep ediyorum, 12 yıldır yatıyorum, bu mağduriyetin giderilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı. Diğer sanıklar da beraat talebinde bulundu.

Dava süreci, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin daha önceki kararı kısmen bozmasıyla yeniden başlamıştı. Yargıtay, maktulü öldüren kişinin belirlenmesine yönelik teşhis ve ifadeler arasındaki çelişkilerin giderilmesi gerektiğini belirtmişti. Daire, olay anına ilişkin görüntüler üzerinde bilirkişi raporu alınmasını, olay yerinde keşif yapılmasını ve eylemi sanıklar Sinan Arslan ile Abdullah Yılmaz’dan hangisinin gerçekleştirdiğinin netleştirilmesini istemişti. Bu doğrultuda Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi yargılamayı yeniden gerçekleştirdi.

İDDİANAME VE OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 26 Ocak 2014 tarihinde Esenyurt’ta meydana geldi. İddianameye göre, 30 Mart yerel seçimleri öncesinde MHP Esenyurt İlçe Örgütünün seçim irtibat bürosu açılışı sırasında, bir grup çocuğun taşlı saldırısı sonucu olaylar başladı. Çocukların ailelerinin de karışmasıyla büyüyen kavgada taş, demir çubuk, testere ve silahlar kullanıldı. Çıkan olaylarda Cengiz Akyıldız aldığı kurşun yarasıyla hayatını kaybetti.

Hazırlanan iddianamede, 6’sı çocuk toplam 10 sanığın "PKK’ya üye olmamakla birlikte örgüt adına hareket etmek" suçlamasıyla yargılanması talep edildi. Sanıklar Sinan Arslan, Mehmet Arslan, Abdullah Yılmaz ve Emin Yılmaz hakkında "kasten adam öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah taşımak" gibi suçlardan müebbet ve 52 yıla kadar hapis cezası istenmişti.