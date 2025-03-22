MHP’li Yıldız: CHP’nin olağanüstü kurultay kararı iptal olabilir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Yıldız, CHP’nin 4-5 Kasım 2024 tarihlerinde gerçekleşen kurultayında usulsüzlük yapıldığını öne sürerek, olağanüstü kurultay kararının iptal edilebileceğini savundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
MHP’li Yıldız: CHP’nin olağanüstü kurultay kararı iptal olabilir
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından CHP yönetimi, kayyum atanacağı iddialarına karşı olağanüstü kurultay kararı almıştı. Ancak, bu sürece ilişkin tartışmalar sürerken MHP’li Feti Yıldız’dan çarpıcı bir açıklama geldi.

Yıldız, CHP’nin kurultay kararının geçersiz sayılabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"CHP’nin 4-5 Kasım 2024’te yapılan kurultayında, iradeleri fesada uğratılan delegelerin oyları karar yeter sayısını etkileyecek düzeye ulaşmışsa ve bu nedenle genel kurul iptal edilirse veya kayyum atanmasının şartları oluşursa, iptal kararı geriye dönük olarak uygulanır. Bu durumda genel başkan dahil tüm organlara yapılan seçimler yok hükmündedir.

Bu süreç genel başkan seçimini de doğrudan etkileyeceğinden, mevcut genel başkanın yetkisini kullanarak partiyi kurultaya götürmesi hukuken mümkün olmayacaktır."

Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı’nda, “para karşılığında oy kullandırıldığı” iddiasıyla bir soruşturma başlatmıştı.

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