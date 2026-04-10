MHP'nin 2028 için ittifak şartı: Türkiye, Rusya, Çin (TRÇ) iş birliği

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal, Rusya’nın başkenti Moskova’da gerçekleştirdiği temaslar kapsamında Rus Vedomosti gazetesine stratejik açıklamalarda bulundu. Topsakal, partisinin 2028 seçimlerine yönelik AK Parti ile sürdürülecek ittifak zeminini; idari makam paylaşımlarının ötesinde, Rusya ve Çin ile kapsamlı bir iş birliği programının kabul edilmesine bağladıklarını ilan etti.

"STRATEJİK BİR ZORUNLULUK"

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin özel görevlendirmesiyle Moskova’da siyasi partiler, bürokratlar ve entelektüel çevrelerle bir araya gelen Topsakal, bu girişimin içeriğini diplomatik bir dille detaylandırdı. Türkiye’nin Rusya ve Çin ile kuracağı ittifak zemininin sadece ekonomik saiklerle değil, aynı zamanda hayati bir güvenlik mimarisi üzerine inşa edilmesi gerektiğini belirten Topsakal, küresel dengelerin hızla dönüştüğü bir dönemde Ankara’nın alternatif ortaklıklara yönelmesinin stratejik bir zorunluluk olduğunu kaydetti.

BEKLENTİ "BAKANLIK MAKAMLARI DEĞİL RUSYA VE ÇİN İLE İŞ BİRLİĞİ"

Partisinin 2028 seçimlerine yönelik koalisyon beklentisini "bakanlık makamları değil, Rusya ve Çin ile iş birliğine yönelik bir programın kabul edilmesi" olarak tanımlayan Topsakal, bu duruşun devletin gelecekteki dış politika yönelimi açısından belirleyici olduğunu vurguladı. Bu çıkış, Ankara’nın dış politikada çok kutuplu bir dünya düzenine uyum sağlama çabasının, iç siyasetteki ittifak görüşmelerinin ana omurgası haline geldiğini göstermektedir.

SİYONİZME KARŞI SAVUNMA HATTI

MHP’den gelen bu önerisi, bölgeyi kaosa sürükleyen Siyonist işgal rejiminin yayılmacı politikalarına ve Tel Aviv’in pervasızlığına zemin hazırlayan Atlantik merkezli dayatmalara karşı jeopolitik bir savunma hattı arayışı olarak değerlendiriliyor. İsrail’in Gazze’den Lübnan’a uzanan saldırganlığı ve bölgesel güvenliği hiçe sayan tutumu karşısında, Avrasya hattında kurulacak bir güvenlik bloku, Türkiye’nin bekasını korumaya yönelik stratejik bir hamle niteliği taşıyor. Siyonist rejimin hukuk tanımaz tavırlarına karşı Ankara’nın Moskova ve Pekin hattında geliştireceği bu yeni politik tutum, MHP’nin 2028 seçimlerindeki ittifak kararının temel belirleyicisi olacak.