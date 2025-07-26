MHRS’de randevu öncesi aile hekimi muayenesi! Yeni sistem nasıl işleyecek?

Sağlık Bakanlığı, 25 Temmuz itibarıyla MHRS sistemine yeni bir uygulama entegre etti. Artık vatandaşlar, uzman hekim randevusu öncesinde aile hekimine yönlendirilecek.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
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MHRS’de randevu öncesi aile hekimi muayenesi! Yeni sistem nasıl işleyecek? - Resim: 1

RANDEVU ÖNCESİ AİLE HEKİMİ MUAYENESİ

Yeni sistem 25 Temmuz’da devreye alındı

Sağlık Bakanlığı, Merkezi Hekim Randevu Sistemi’ne (MHRS) yeni bir düzenleme getirdi. 25 Temmuz’dan itibaren vatandaşlar, uzman hekim randevusu talep etmeden önce aile hekimine yönlendirilecek.

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MHRS’de randevu öncesi aile hekimi muayenesi! Yeni sistem nasıl işleyecek? - Resim: 2

SİSTEME “YÖNLENDİRME EKRANI” EKLENDİ

Randevu talebi öncesi yeni bir adım geldi

MHRS’ye giriş yapan vatandaşlar artık “Aile Hekimine Yönlendirme” ekranıyla karşılaşacak. Bu yönlendirme, kişinin tercihine bağlı olarak uygulanacak.

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MHRS’de randevu öncesi aile hekimi muayenesi! Yeni sistem nasıl işleyecek? - Resim: 3

ÖNCE AİLE HEKİMİ MUAYENESİ YAPILACAK

Uzman hekim öncesi ilk değerlendirme

Yeni sistemde, uzman hekime başvurmadan önce vatandaşlar aile hekimleri tarafından muayene edilecek. Bu değerlendirme sonrası gerekli görülürse ileri tetkik veya uzman randevusu alınabilecek.

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MHRS’de randevu öncesi aile hekimi muayenesi! Yeni sistem nasıl işleyecek? - Resim: 4

REZERV KONTENJANLA KOLAY RANDEVU

Aile hekimi, doğrudan uzman randevusu verebilecek

Muayene sonrasında ihtiyaç duyulursa, aile hekimleri MHRS üzerinden kişiye doğrudan uzman hekim randevusu oluşturabilecek. Bu sayede erişim sürecinin hızlanması hedefleniyor.

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MHRS’de randevu öncesi aile hekimi muayenesi! Yeni sistem nasıl işleyecek? - Resim: 5

HEDEF: KAYNAKLARI VERİMLİ KULLANMAK

Bakanlık sistemin amacını açıkladı

Bakanlık açıklamasına göre yeni düzenlemeyle; uzman hekim yükünün azalması, aile hekimliği sisteminin daha etkin çalışması ve birinci basamakta çözülebilecek sorunların orada çözülmesi amaçlanıyor.

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