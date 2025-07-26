MHRS’de randevu öncesi aile hekimi muayenesi! Yeni sistem nasıl işleyecek?
Sağlık Bakanlığı, 25 Temmuz itibarıyla MHRS sistemine yeni bir uygulama entegre etti. Artık vatandaşlar, uzman hekim randevusu öncesinde aile hekimine yönlendirilecek.
RANDEVU ÖNCESİ AİLE HEKİMİ MUAYENESİ
Yeni sistem 25 Temmuz’da devreye alındı
Sağlık Bakanlığı, Merkezi Hekim Randevu Sistemi’ne (MHRS) yeni bir düzenleme getirdi. 25 Temmuz’dan itibaren vatandaşlar, uzman hekim randevusu talep etmeden önce aile hekimine yönlendirilecek.
SİSTEME “YÖNLENDİRME EKRANI” EKLENDİ
Randevu talebi öncesi yeni bir adım geldi
MHRS’ye giriş yapan vatandaşlar artık “Aile Hekimine Yönlendirme” ekranıyla karşılaşacak. Bu yönlendirme, kişinin tercihine bağlı olarak uygulanacak.
ÖNCE AİLE HEKİMİ MUAYENESİ YAPILACAK
Uzman hekim öncesi ilk değerlendirme
Yeni sistemde, uzman hekime başvurmadan önce vatandaşlar aile hekimleri tarafından muayene edilecek. Bu değerlendirme sonrası gerekli görülürse ileri tetkik veya uzman randevusu alınabilecek.
REZERV KONTENJANLA KOLAY RANDEVU
Aile hekimi, doğrudan uzman randevusu verebilecek
Muayene sonrasında ihtiyaç duyulursa, aile hekimleri MHRS üzerinden kişiye doğrudan uzman hekim randevusu oluşturabilecek. Bu sayede erişim sürecinin hızlanması hedefleniyor.
HEDEF: KAYNAKLARI VERİMLİ KULLANMAK
Bakanlık sistemin amacını açıkladı
Bakanlık açıklamasına göre yeni düzenlemeyle; uzman hekim yükünün azalması, aile hekimliği sisteminin daha etkin çalışması ve birinci basamakta çözülebilecek sorunların orada çözülmesi amaçlanıyor.