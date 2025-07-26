MHRS’de randevu öncesi aile hekimi muayenesi! Yeni sistem nasıl işleyecek?

ÖNCE AİLE HEKİMİ MUAYENESİ YAPILACAK



Uzman hekim öncesi ilk değerlendirme



Yeni sistemde, uzman hekime başvurmadan önce vatandaşlar aile hekimleri tarafından muayene edilecek. Bu değerlendirme sonrası gerekli görülürse ileri tetkik veya uzman randevusu alınabilecek.