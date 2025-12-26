MİA, 100 yıllık casusluk kitabını yeniden yayımladı

Milli İstihbarat Akademisi (MİA), istihbarat tarihinin dönüm noktalarından biri olarak görülen önemli bir eseri yeniden yayımladı. “İstihbarat Tarihi Neşirleri” kapsamında hazırlanan yayınla birlikte, Aralık 1925’te Hüseyin Rahmi Apak tarafından eski harflerle bastırılan “Zamanımızda Casusluk ve Buna Karşı Mücadele” çalışması tam 100 yıl sonra günümüzle buluştu.

MİA öğretim üyesi Dr. Serhat Aslaner tarafından yayına hazırlanan çalışma, Türk istihbarat düşüncesinin tarihsel birikimini günümüze taşıma amacı taşıyor. Yayın; yazarın Milli Amele Hizmet Teşkilatı (MAH) ile ilişkisinin ele alındığı bir giriş bölümünün ardından, orijinal metnin Latin harflerine aktarımını ve günümüz Türkçesine uyarlamasını içeren iki ayrı bölümden oluşuyor.

Eser aynı zamanda, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Arşivi’nden seçilmiş belgeler ile MİT Müzesi envanterinde yer alan görselleri de içeriyor.

İSTİHBARAT DÜŞÜNCESİNDE SİSTEMATİK OLGUNLAŞMA

Cumhuriyet’in ilanından kısa süre sonra istihbarat teşkilatını (MAH) yapılandırma çalışmalarının sürdüğü bir dönemde kaleme alınan eser, Türk elitlerinin ve kurucu kadroların istihbarat anlayışının hangi noktaya geldiğini göstermesi bakımından da dikkat çekiyor.

Çalışmada, Trablusgarp Harbi’nden başlayarak Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele boyunca kazanılan savaş deneyiminin; istihbarat düşüncesinin sistematik bir yapıya kavuşmasındaki belirleyici etkisi çeşitli atıflarla vurgulanıyor.

İSTİHBARATA KARŞI KOYMA FAALİYETLERİ

Dönemin Moskova ataşemiliteri olan Rahmi Apak’ın kaleme aldığı eser, dünyada Birinci Dünya Savaşı sonrası değişen jeopolitik dengelerin istihbarata yüklediği yeni rollere işaret ediyor.

Kitapta; istihbaratın yalnızca savaş odaklı bir faaliyet olmaktan çıkarak askeri alanlarla sınırlı kalmadığı, kamu ve toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren geniş bir sorumluluk alanına yayıldığı vurgulanıyor. Bu nedenle istihbarata karşı koyma faaliyetlerinin, devlet kadar vatandaşların da bilinç ve katkısını gerektirdiğinin altı çiziliyor.

CASUSLUK VE CASUSLUĞA KARŞI MÜCADELE

Eser “Casusluk” ve “Casuslukla Mücadele” başlıklı iki ana bölümden oluşuyor. İlk bölümde 1920’li yılların istihbarat yöntemleri, gizli haberleşme, bilgi güvenliği ve istihbarat personelinde bulunması gereken nitelikler ele alınıyor.

İkinci bölümde ise istihbarata karşı koyma faaliyetlerinin kapsamı, sorumluluk alanları ve toplumun her kesimine düşen görevler detaylı şekilde açıklanıyor.

Fransızca, İngilizce, Almanca ve Rusça bilen Rahmi Apak, eserinde bu dillerdeki temel çalışmalara ve farklı ülkelerin istihbarat operasyonlarına geniş yer veriyor.

Özellikle Japon istihbaratının 1905 Rus-Japon Savaşı’ndaki belirleyici rolü kitapta özel bir yere sahip bulunuyor. İşte metinden bir alıntı...