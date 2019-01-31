ABD destekli FETÖ'cü darbe girişimi ile ilgili sosyal medya hesaplarından Türkiye'yi hedef alan paylaşımlarıyla gündeme gelen Amerikalı Michael Rubin, bir kez daha ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı diktatör olarak söz eden Rubin, bu kez Cumhurbaşkanı'nın sürgün ya da idam edilebileceğini yazdı

ABD etki ajanı Michael Rubin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.



Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Rubin "Erdoğan'ın Türkiye'deki geleceği parlak değil. Erdoğan, ofisinde mi ölecek, sürgün mü edilecek, tutuklanacak mı, idam mı edilecek?" dedi.



Washington Examiner internet sitesine yazdığı yazıyı paylaşan Rubin, Türkiye'de özgürlüklerin sınırlandırıldığını idda etti uluslararası kurumların konuyla ilgili pek çok rapor hazırladığını söyledi.



Eski Pentagon yetkilisi Rubin "Diktatörlerin kalp krizi, suikast veya darbeyle sonlarının geleceğini düşünmediğini ancak bunun mümkün olduğunu" yazdı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidarının 4 şekilde son bulabileceğini öne süren Rubin "Erdoğan'ın görevini devlet töreniyle sonlandırmak istediğini ama bunun pek mümkün gözükmediğini" iddia etti. Rubin, Cumhurbaşkanı'nın sürgün veya hapis edilebiliceğini ya da Menderes gibi yargılanıp idam cezası alabileceğini iddia etti.



ABD'nin psikolojik savaş elemanı olan Rubin, Türkiye'ye yönelik düşmanca paylaşımlarıyla biliniyor.



Rubin geçen haftada verdiği bir röportajda NATO'nun Türkiye konusunda parmak ucunda yürüdüğünü, buna rağmen NATO içinde Türkiye algısının değiştiğini söylemişti.



ulusal.com.tr