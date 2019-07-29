Miçotakis'ten küstah sözler

"Türk işgalinin son bulması ilk önceliğimiz." Bu skandal sözler yeni Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'e ait. Kıbrıs Rum Kesimi'ni ziyaret eden Yunan Başbakan, Rum lider Anastasiadis ile görüştü. Miçotakis, Rum kesimine Yunanistan'ın ve Avrupa Birliği'nin desteğini iletti.

Yeni Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ilk yurtdışı ziyaretini Kıbrıs Rum Kesimi'ne yaptı.



Miçotakis Rum lider Nikos Anastasiadis ile Lefkoşa'da bir araya geldi.



Yunan Başbakan, Yunanistan'ın Rum Kesimi ile birlikte bölgede ciddi meydan okumalarla karşı karşıya geldiklerini söyledi.



Miçotakis, Türk işgalinin son bulmasının ilk öncelikleri olduğunu söyledi. Yunan Başbakan, "çağdışı garantiler sisteminin çözümle birlikte kaldırılması gerektiğini" iddia etti.



Miçotakis, Türkiye'nin faaliyetlerine karşı Avrupa Birliği'nin benzer bir cevap vermesi gerektiğini ileri sürdü. "Kıbrıs enerji alanındaki meydan okumaların tırmanmasına karşı Yunanistan'ın ve Avrupa Birliği'nin desteğini alacaktır" şeklinde konuştu.



Rum lider Anastasiadis ise, Türkiye'nin, Kıbrıs'ın Münhasır Ekonomik Bölgedeki hukuksuz faaliyetlerine ve Gazimağusa'daki kapalı Maraş alanın açılması planına son vererek uygun atmosferin yaratılmasına katkıda bulunması gerektiğini söyledi.



Rum Kesimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sunduğu "hidrokarbon konusunda ortak komite" kurma önerisini değerlendirmeyerek reddetmişti.



Avrupa Birliği ise Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarına ilişkin faaliyetlerinin yasa dışı olduğu savunulmuş, AB'nin bu duruma yönelik çeşitli kararlar aldığı belirtilmişti.