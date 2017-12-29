2018 yılının ilk haftasında kar görünmüyor. Havalar giderek soğuyacak. Bugünden itibaren gelecek hafta sonuna kadar 5 dereceye inecek. Hafta sonu yağışlı geçecek. İşte İstanbul için hava durumu tahmini, kar yağışı olacak mı sorusuna cevap niteliğinde açıklamalar

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, hava durumuyla ilgili son bilgileri aktardı.



Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, RS FM'de Zafer Arapkirli'nin sunduğu Seyr-i Sabah programına konuk oldu.



Hafta sonunun yağışlı geçeceğini belirten Kadıoğlu, sıcaklıkların düşeceğini ve yağışın tipi ya da kar değil yağmur şeklinde olacağını açıkladı.



İstanbul'un Tuzla ilçesinde meydana gelen ağır koku olayına da değinen Kadıoğlu, "Yılın ilk haftasında da kar yağışı görünmüyor. Ama giderek soğuyacak. Bugünden itibaren gelecek hafta sonuna 5 dereceye kadar inecek" ifadelerini kullandı.



Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu şunları söyledi:



Hava havai bir şeydir. İstatiksel bir şeydir, hayali bir şeydir



Kurak bir kış geçiriyoruz. İstanbul'un kurak olması demek Ankara'nın da kurak olması anlamına geliyor



Havaların bu kadar sıcak olması beklenen bir şey değil. Bu aylarda havanın soğuk yağışlı olması gerekiyordu. Bu olmayınca başımız dertte demektir.



2070 yılına kadar suyumuz var deniyor ama bu doğru değil sürekli stresteyiz



Yılın ilk haftasında da kar yağışı görünmüyor. Ama giderek soğuyacak. Bugünden itibaren gelecek hafta sonuna 5 dereceye kadar inecek



İnsan eliyle iklim değişikliğini yaşadığımız Trump hariç herkes tarafından kabul ediliyor. Dünya bunu kanıksadı ama ne yapılacağına bir türlü karar verilemiyor. Özellikle su problemi konuşuluyor



İklim değişikliği büyük seller fırtına olursa gündeme geliyor ama aslında çok daha başka, sağlık alanında önemli etkileri var. Kene gibi haşeratın sıtma gibi hastalıkların üzerinde etkisi var. Daha fazla tropik hastalıklar çıkıyor ortaya



Hava belli olmuyor. Bir bakarsınız 15 gün sonra kutuplardan aşağı doğru çok soğuk bir hava girebilir bu da bizi bir hafta evde hapis de bırakabilir. Sürekli takip etmek gerekiyor havayı



TUZLA'DAKİ AĞIR KOKU OLAYI



Afet yönetiminde basına ve kamuoyuna yansıyan haberlerin de kontrol edilmesi gerekiyor. İnsanlar psikolojik olarak da hastalandı



Genelde kimyasal afet yönetiminde insanların evine sığınması gerekir. Anons yok, bilgilendirme yok. Bu sefer karantina ve ambulanslar her yeri sardı gibi söylentiler öne çıktı. Kaygılar bulaşıcıdır



Sivil savunma sireni çalsaydı insanlar ne olduğunu anlamaz saygı duruşunda bile bulunabilirdi. İnsanların bu konuda eğitilmesi gerekiyor. Bazı afetçiler bile bunu bilmiyor



Genelde serpinti olduğu zaman banyoya girip ortamı yalıtmanız gerekir. Ancak maddeleri kanalizasyona döktüğünüzde banyoya saklanmanız da yanlış oluyor



Hafta sonu yağışlı geçecek. Sıcaklıklar düşecek. YAğışın tipi kar değil yağmur olacak



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