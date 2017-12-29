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Mikdat Kadıoğlu'ndan önemli hava durumu uyarısı ve kar açıklaması: İstanbul, Ankara...

2018 yılının ilk haftasında kar görünmüyor. Havalar giderek soğuyacak. Bugünden itibaren gelecek hafta sonuna kadar 5 dereceye inecek. Hafta sonu yağışlı geçecek. İşte İstanbul için hava durumu tahmini, kar yağışı olacak mı sorusuna cevap niteliğinde açıklamalar

Mikdat Kadıoğlu'ndan önemli hava durumu uyarısı ve kar açıklaması: İstanbul, Ankara...

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, hava durumuyla ilgili son bilgileri aktardı.

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, RS FM'de Zafer Arapkirli'nin sunduğu Seyr-i Sabah programına konuk oldu.

Hafta sonunun yağışlı geçeceğini belirten Kadıoğlu, sıcaklıkların düşeceğini ve yağışın tipi ya da kar değil yağmur şeklinde olacağını açıkladı.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde meydana gelen ağır koku olayına da değinen Kadıoğlu, "Yılın ilk haftasında da kar yağışı görünmüyor. Ama giderek soğuyacak. Bugünden itibaren gelecek hafta sonuna 5 dereceye kadar inecek" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu şunları söyledi:

Hava havai bir şeydir. İstatiksel bir şeydir, hayali bir şeydir

Kurak bir kış geçiriyoruz. İstanbul'un kurak olması demek Ankara'nın da kurak olması anlamına geliyor

Havaların bu kadar sıcak olması beklenen bir şey değil. Bu aylarda havanın soğuk yağışlı olması gerekiyordu. Bu olmayınca başımız dertte demektir.

2070 yılına kadar suyumuz var deniyor ama bu doğru değil sürekli stresteyiz

Yılın ilk haftasında da kar yağışı görünmüyor. Ama giderek soğuyacak. Bugünden itibaren gelecek hafta sonuna 5 dereceye kadar inecek

İnsan eliyle iklim değişikliğini yaşadığımız Trump hariç herkes tarafından kabul ediliyor. Dünya bunu kanıksadı ama ne yapılacağına bir türlü karar verilemiyor. Özellikle su problemi konuşuluyor

İklim değişikliği büyük seller fırtına olursa gündeme geliyor ama aslında çok daha başka, sağlık alanında önemli etkileri var. Kene gibi haşeratın sıtma gibi hastalıkların üzerinde etkisi var. Daha fazla tropik hastalıklar çıkıyor ortaya

Hava belli olmuyor. Bir bakarsınız 15 gün sonra kutuplardan aşağı doğru çok soğuk bir hava girebilir bu da bizi bir hafta evde hapis de bırakabilir. Sürekli takip etmek gerekiyor havayı

TUZLA'DAKİ AĞIR KOKU OLAYI

Afet yönetiminde basına ve kamuoyuna yansıyan haberlerin de kontrol edilmesi gerekiyor. İnsanlar psikolojik olarak da hastalandı

Genelde kimyasal afet yönetiminde insanların evine sığınması gerekir. Anons yok, bilgilendirme yok. Bu sefer karantina ve ambulanslar her yeri sardı gibi söylentiler öne çıktı. Kaygılar bulaşıcıdır

Sivil savunma sireni çalsaydı insanlar ne olduğunu anlamaz saygı duruşunda bile bulunabilirdi. İnsanların bu konuda eğitilmesi gerekiyor. Bazı afetçiler bile bunu bilmiyor

Genelde serpinti olduğu zaman banyoya girip ortamı yalıtmanız gerekir. Ancak maddeleri kanalizasyona döktüğünüzde banyoya saklanmanız da yanlış oluyor

Hafta sonu yağışlı geçecek. Sıcaklıklar düşecek. YAğışın tipi kar değil yağmur olacak

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul hava durumu #ankara hava durumu
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