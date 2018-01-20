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Mikdat Kadıoğlu ve Meteoroloji İstanbul'da kar yağışı için gün verdi (Hava durumu)

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, İstanbul'da kar yağışıyla ilgili gün açıkladı. Kadıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sefer haftaya salıdan cumaya İstanbul'da kar yağması ciddiye bindi" ifadelerini kullandı. Meteoroloji de İstanbul'da kar yağışının pazartesi ve salı günleri etkili olacağını tahmin etti

Mikdat Kadıoğlu ve Meteoroloji İstanbul'da kar yağışı için gün verdi (Hava durumu)

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, sosyal medya hesabından İstanbul'da kar yağışına dair son bilgileri aktardı.

Kadıoğlu, yaptığı açıklamada, "İstanbul'da kar yağması ciddiye bindi" ifadelerini kullandı

İstanbul'da kar yağışıyla ilgili günleri de açıklayan Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günlerini işaret etti.

Mikdat Kadıoğlu, İstanbul'da kar yağışıyla ilgili paylaşımında bir görsel de yer aldı.

METEOROLOJİDEN İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) İstanbul için yaptığı hava durumu tahmininde 23 Ocak Salı ve 24 Ocak Çarşamba günleri kar yağışının etkili olacağı görülüyor.

İki günde de en düşük hava sıcaklığının 1, en yüksek sıcaklığın ise 3 derece olacağı öngörülüyor. 

ulusal.com.tr


(Mikdat Kadıoğlu'nun paylaştığı görsel)

Etiketler; #Mikdat Kadioğlu #meteoroloji #istanbulda karın yağacağı gün #istanbul hava durumu
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