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'Mikro Uydu Fırlatma Sistemi' için imzalar atıldı

Savunma Sanayii Başkanlığı ile Roketsan arasında Mikro Uydu Fırlatma Sistemi Geliştirme Projesi'ne ilişkin sözleşme imzalandı.

'Mikro Uydu Fırlatma Sistemi' için imzalar atıldı

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Roketsan arasında, Mikro Uydu Fırlatma Sistemi (MUFS) Geliştirme Projesi'nde imzalar atıldı.

SSB'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 Günlük İcraat Programı'nda açıkladığı MUFS Geliştirme Projesi'nin sözleşmesi, öngörülen süre içinde imzalandı. SSB'de gerçekleştirilen törene Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Roketsan temsilcileri katıldı.

Proje, 100 kilogram ve altındaki mikro uyduları, yüksekliği en az 400 kilometre olan Alçak Dünya Yörüngesi'ne yerleştirebilecek kapasitedeki Mikro Uydu Fırlatma Sistemi'nin geliştirilmesini ve test edilmesini kapsıyor. 

Roketsan, imzalanan sözleşme çerçevesinde, "Mikro Uydu Fırlatma Aracı"nın geliştirilmesinin yanı sıra test/üretim tesisleri ve fırlatma üssünün kurulumunu gerçekleştirecek. Böylece Türkiye, dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu uydu fırlatma, test etme, üretme altyapısı ve üs kurma yeteneğine kavuşmuş olacak.


 


Kaynak: AA
Etiketler; #savunma sanayi #roketsan
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