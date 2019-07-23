Millî Savunma Bakanlığı'ndan Akar-Jeffrey görüşmesine dair açıklama

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), "Bakan Akar ile ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey arasındaki görüşmede mutabık kalındığı üzere; her iki ülkenin askeri yetkilileri arasında, Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik müşterek çalışma bugün MSB/Ankara'da icra edildi" açıklaması yaptı

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Bakan Akar ile ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey arasındaki görüşmeye dair açıklama yaptı.



MSB'nin açıkalmasında, şu ifadeler yer aldı:



"Bakan Akar ile ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey arasındaki görüşmede mutabık kalındığı üzere; her iki ülkenin askeri yetkilileri arasında, Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik müşterek çalışma bugün MSB/Ankara'da icra edildi.



Türk ve Amerikan askeri yetkilileri arasında gerçekleşen görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam etmesi planlandı."



ulusal.com.tr