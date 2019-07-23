Millî Savunma Bakanlığı'ndan Akar-Jeffrey görüşmesine dair açıklama

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Bakan Akar ile ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey arasındaki görüşmeye dair açıklama yaptı.
MSB'nin açıkalmasında, şu ifadeler yer aldı:
"Bakan Akar ile ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey arasındaki görüşmede mutabık kalındığı üzere; her iki ülkenin askeri yetkilileri arasında, Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik müşterek çalışma bugün MSB/Ankara'da icra edildi.
Türk ve Amerikan askeri yetkilileri arasında gerçekleşen görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam etmesi planlandı."
ulusal.com.tr
Millî Savunma Bakanlığı (MSB), "Bakan Akar ile ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey arasındaki görüşmede mutabık kalındığı üzere; her iki ülkenin askeri yetkilileri arasında, Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik müşterek çalışma bugün MSB/Ankara'da icra edildi" açıklaması yaptı
Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Bakan Akar ile ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey arasındaki görüşmeye dair açıklama yaptı.