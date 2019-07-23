Uber'den sonra bir şirket daha Türkiye'ye geliyor
Uber'den sonra bir şirket daha Türkiye'ye geliyor
İngiltere'nin yeni başbakanı belli oldu
İngiltere'nin yeni başbakanı belli oldu
Yüksek Hızlı Trenlerde o uygulama kaldırıldı
Yüksek Hızlı Trenlerde o uygulama kaldırıldı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Millî Savunma Bakanlığı'ndan Akar-Jeffrey görüşmesine dair açıklama

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), "Bakan Akar ile ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey arasındaki görüşmede mutabık kalındığı üzere; her iki ülkenin askeri yetkilileri arasında, Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik müşterek çalışma bugün MSB/Ankara'da icra edildi" açıklaması yaptı

Millî Savunma Bakanlığı'ndan Akar-Jeffrey görüşmesine dair açıklama

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Bakan Akar ile ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey arasındaki görüşmeye dair açıklama yaptı.

MSB'nin açıkalmasında, şu ifadeler yer aldı:

"Bakan Akar ile ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey arasındaki görüşmede mutabık kalındığı üzere; her iki ülkenin askeri yetkilileri arasında, Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik müşterek çalışma bugün MSB/Ankara'da icra edildi.

Türk ve Amerikan askeri yetkilileri arasında gerçekleşen görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam etmesi planlandı."

ulusal.com.tr

Etiketler; #akar #abd #suriye #jeffrey
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.