Millet ordusunun yanında. Afrin'de destan yazan Türk Ordusu'na halkın desteği çığ gibi büyüyor. Gaziantepliler, 25 koyun kesti. Etler kamyonlarla operasyonda görevli askerlere ulaştırıldı. Manisa ve Kayseri'den de üzüm ile mantı gönderildi

Türk milletinin kalbi mehmetçikle atıyor. Cepheye gidemeyenler de onlar için elinden geleni yapıyor.



Afrin'e 5 kilometre uzaklıkta olan Gaziantep'in Yeşilyurt Mahallesi'nde mehmetçik için 25 kurban kesildi.



Ellerinde Türk bayraklarıyla operasyona destek veren mahalle sakinleri gerekirse canlarını da seve seve feda edeceklerini söyledi.



Kesilmiş 25 koyun eti, kamyonlarla sınır birliklerine gönderildi.



Dünya'ya üzüm ihracatının yapıldığı Manisa'nın Alaşehir ilçesinden de Mehmetçik'e destek geldi.



Operasyonda görevli askerlere, 100'er gramlık toplam 50 bin paket Sultaniye kuru üzüm yollandı.



Kayseri anneler de Türk askeri için kolları sıvadı. Akkışla ilçesinde bir araya gelen kadınlar, askerler için mantı sıktı.



45 kilo hazırlanan Kayseri mantısı Kilis valiliği aracılığıyla askerlere gönderilecek.



ulusal.com.tr