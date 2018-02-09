Afrin'de yaralanan Komado Uzman Çavuş Hakkı Aytekin, tedavi gördüğü hastaneden silah arkadaşlarına mesaj yolladı. "Merak etmeyin iyileşip yanınızdayım" dedi.

Yaralandı, tedavi gördü. Türk milletinin Afrin operasyonuna gösterdiği destek onların en büyük moral kaynağı oldu.



Komado Uzman Çavuş Hakkı Aytekin, Şeyh Horoz bölgesinde yaralanmıştı. Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi oldu.



Onu, Kilisliler hastanede yanlız bırakmadı.



Ordu millet ruhunu Afrin operasyonunda bir kez daha kendisi gösterdi.



Memleketi Sivas'a giden komando Hakkı Ayketin'in aklı cephede...



ulusal.com.tr