Milletvekili, başkan, bürokrat... Yolsuzluk soruşturmalarında 22 kişi daha tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dört ayrı yolsuzluk dosyasında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Büyükçekmece ve Beşiktaş Belediyeleri ile suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş’a yönelik operasyonlarda toplamda 36 şüpheli adliyeye sevk edildi, 22’si tutuklandı.

İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas ve Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik tutuklandı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın asistanı Gürkan Polat ise adli kontrolle serbest kaldı.

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI DA TUTUKLANDI

Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik dosyada Belediye Başkanı Hasan Akgün ve yardımcısı Ömer Kazancı tutuklandı. Belediye personeli Halil Satı için adli kontrol uygulandı. Gözaltı işlemleri, ihale ve alım süreçlerindeki usulsüzlük iddiaları üzerine başlatılmıştı.

Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 2019’daki 29 Ekim kutlamalarına dair ihbar üzerine başlatılan soruşturmada, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mandacı, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir ve Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı'nın babası İsmet Abacı tutuklandı. Beşiktaş Belediyesi personellerinden Görkem Kızılkaynak, İsmail Yalçın ve Şazime Sena Çelik ile yüklenici firma sahibi Hakan Ateş ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş dosyasında ise adeta siyaset ve bürokrasiye uzanan bir yapı ortaya çıkarıldı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ile eşi Celal Tekin, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka, CHP PM Üyesi Baki Aydöner ve diğer birçok isim tutuklandı.

Adli kontrol uygulanan isimler arasında Can Zafer Yaman, Gürkan Dölekli, Songül Demir ve Fahri Aksoy da yer aldı.

Soruşturmalar sonucunda toplam 22 kişi tutuklandı, 14 şüpheliye adli kontrol uygulandı. Ayrıca bir kişi sağlık gerekçesiyle serbest bırakılırken, bir kişi ise adliyeye sevk sonrası tutuklandı.