Milletvekili Canbey’in adını kullanarak dolandırıcılık yaptılar: 2 kişi tutuklandı

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, isminin kullanılması suretiyle bir grup vatandaştan "kamu kurumlarında iş ayarlama" sözüyle haksız kazanç elde etmeye çalışan kişiler hakkında gelen şikayetler üzerine hemen harekete geçti.

Milletvekili Canbey, özellikle sosyal medya mecraları üzerinden kendisine ulaşan mağdurların bildirimleri üzerine konuyu vakit kaybetmeden Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'na taşıdığını ifade etti.

EMNİYETİN HIZLI OPERASYONU SONUÇ VERDİ

Vatandaşlardan alınan detaylı bilgiler ışığında başlatılan soruşturma neticesinde, güvenlik güçleri şüpheli şahıslara yönelik hızlı ve etkin bir operasyon yürüttü. Milletvekili Canbey, operasyonun sonucunu şu sözlerle aktardı: "İ.A. ve Y.Ö. isimli kişiler yakalanarak adli makamlara sevk edildi."

Gözaltına alınan iki şüpheli, soruşturma kapsamında Balıkesir 2. Sulh Ceza Hâkimliği’ne çıkarıldı. Hâkimlik, şüphelileri 'kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılık' suçundan ayrı ayrı tutuklama kararı vererek cezaevine gönderdi.

CANBEY: "MİLLETİN GÜVENİNİ SÖMÜRENLERE ASLA MÜSAADE ETMEYİZ"

Milletvekili Mustafa Canbey, kamu görevini istismar ederek halkın umutlarını sömüren bu kişilerin hukukun önünde en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini sert bir dille vurguladı. Canbey, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bir milletvekilinin adını kullanarak vatandaşlarımızı kandırmak, onların zor durumlarını istismar ederek maddi çıkar elde etmek kabul edilemez. Bu tür kirli girişimlere, milletimizin güvenini sömürenlere asla müsaade etmeyiz. Benim veya çalışma arkadaşlarımın adı kullanılarak herhangi bir iş vaadiyle para talep edilmesi kesinlikle söz konusu değildir. Böyle bir durumla karşılaşan herkesin hiç vakit kaybetmeden emniyete ve savcılığa başvurması büyük önem taşımaktadır."