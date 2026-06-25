Milletvekili Ercan Öztürk'ün kullandığı otomobil kazaya karıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Skoda marka aracı kullanan Milletvekili Ercan Öztürk ile araçta yanında bulunan oğlu Muhammet Öztürk ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Yaralı baba-oğul, olay yerinde sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.