Milletvekili Ercan Öztürk'ün kullandığı otomobil kazaya karıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Düzce-Akçakoca kara yolunda AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk'ün kullandığı otomobil, kavşağa girmeye çalışan bir araçla çarpıştı. Meydana gelen kazada Tofaş marka aracın sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirirken, milletvekili ve oğlu yaralı olarak tedavi altına alındı.
Düzce'den Akçakoca istikametine seyreden 06 ER 081 plakalı Skoda marka otomobilin sürücüsü Milletvekili Ercan Öztürk, o esnada kavşağa giriş yapmak isteyen Metin Sarıbaş idaresindeki 81 AD 932 plakalı Fiat Tofaş marka otomobille çarpıştı.
Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde, çarpışmanın şiddetiyle ağır hasar alan Tofaş marka otomobilin sürücüsü Metin Sarıbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Skoda marka aracı kullanan Milletvekili Ercan Öztürk ile araçta yanında bulunan oğlu Muhammet Öztürk ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Yaralı baba-oğul, olay yerinde sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ve sonrasındaki kurtarma ile olay yeri inceleme çalışmaları nedeniyle Düzce-Akçakoca kara yolunda trafik bir süre polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı.
Yetkililerin olay yerindeki incelemelerini tamamlamasının ardından yol tekrar tamamen trafiğe açılırken, kazanın kesin oluş nedenini belirlemek amacıyla başlatılan soruşturma sürdürülüyor.