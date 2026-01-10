Milletvekili Hatipoğlu'ndan yeni ilçe sinyali: Harita değişebilir

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında Eskişehir'deki bir restoranda yerel basın temsilcileriyle kahvaltıda buluştu.

Gazetecilerin gününü kutlayan Hatipoğlu, kent gündemine dair yaptığı değerlendirmelerde Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinin nüfus yoğunluğuna dikkat çekti. Hatipoğlu, mevcut belediyelerin sadece kendilerine oy veren ve kent merkezine yakın mahallelere hizmet götürdüğünü iddia ederek, yeni bir idari yapılanmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

35 İLDEN DAHA BÜYÜK NÜFUS

Eskişehir'in merkez ilçelerinin Türkiye'deki pek çok ilden daha kalabalık olduğunu vurgulayan Hatipoğlu, bu durumun hizmet aksamalarına yol açtığını savundu. Odunpazarı'nın nüfus verilerini paylaşan Hatipoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Bildiğiniz üzere 10 Ocak Gazeteciler Günü sadece Türkiye'de kutlanıyor. Biz de buna sahip çıkıyoruz. Mesela Odunpazarı'ndan gidersek; Odunpazarı Belediyesi bugün Odunpazarı ilçemizin 426 bin nüfusu var. Yani bu, Türkiye'deki 35 ilden daha büyük. Yani, bu nüfus Türkiye'deki 35 ilden daha büyük. Mesela nerelerden büyük? Örnek verelim: Edirne'den büyük, Yozgat'tan büyük, Düzce'den büyük, Muş'tan büyük, Kastamonu'dan büyük, Uşak'tan büyük, Niğde'den büyük böyle gidiyor; Nevşehir'den büyük. Yani bir ilden daha büyük, 35 ilden daha büyük. Bu doğrultuda; ulaşımdan altyapıya, imar plansızlıklarından sosyal hizmetlere, temizlikten zabıtaya ve güvenlik hizmetlerine kadar pek çok alanda hizmette zorlanıyorlar."

ODUNPAZARI İKİYE BÖLÜNEBİLİR

Mevcut yönetim anlayışında "hakkaniyetsizlik" olduğunu öne süren Hatipoğlu, Odunpazarı'nın ikiye bölünerek yeni bir ilçe belediyesi kurulması yönünde çalışma yaptıklarını açıkladı. Hatipoğlu, planlanan değişikliğin gerekçelerini şöyle sıraladı: "Tabii bununla ilgili daha önceden de çalışmalar yapılmış. Bu ilçeyi ikiye bölmek istiyorum. Bu ilçenin belli kısımlarını bölerek yeni bir ilçe belediyesi, yeni bir ilçe oluşturmak ve hizmetlerin vatandaşlarımıza daha güzel şekilde verilmesini sağlamak istiyoruz. Şimdi bu bir hakkaniyetsizlik oluyor: 'Bana oy verdin, ben sana hizmet ederim. Sen bana oy vermedin, sana hizmet etmem.' şimdi bu hakkaniyetsizlik oluyor. Bu hakkaniyetsizliği inşallah gidermek için belli çalışmaların içindeyiz. Olası bölünmeyle yerel vatandaşlar belediyeyle daha güçlü temas kuracak. Altyapı ve ulaşım yatırımları bölgenin gerçek ihtiyaçlarına göre planlanabilecek. İnşallah bizim amacımız, Odunpazarı'nda hemşerilerimizin daha iyi hizmet almasını sağlamak."

Odunpazarı'nda uygulanacak modelin başarılı olması halinde benzer bir çalışmanın Tepebaşı ilçesi için de gündeme gelebileceğini belirten Hatipoğlu, geçmiş yıllarda yapılan "Yunus Emre İlçesi" çalışmasını hatırlattı. Hatipoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Belki pilot olarak Odunpazarı'nda bu çalışmayı yaparsak, vatandaşlarımızın isteği doğrultusunda sonucu görürüz. Eğer bu, Eskişehirli vatandaşlarımızın yaşam konforunu artırıyorsa aynı şekilde Tepebaşı'nda da buna gidebiliriz; çünkü Tepebaşı da aşağı yukarı bu büyüklükte. Yani 35 ilden büyük ilçe olmaz ve bir tane ilçe belediyesi buralara hizmet edemez. Bir de bizim belediyemiz ayrımcılık yapıp sadece oy verilen yerlere hizmet ederse bu hiç olmaz. Biz bunlara müsaade edemeyiz. Teknik olarak nasıl olur diye bununla ilgili çalışmalarımızı yapacağız. Daha önceden de bununla ilgili çalışmalar yapılmış; belki sizler hatırlıyorsunuzdur, 2008-2009 yılında Yunus Emre ilçesi olarak. Bu da tabii ki yapılmış, bunun üzerinden belki böyle bir çalışmaya gireceğiz."

"MİLLET PERİŞAN, HİZMET EDEMİYORLAR"

Konuşmasının sonunda Yeşiltepe Mahallesi ve Ertaş Caddesi'ndeki altyapı sorunlarına değinen Hatipoğlu, mevcut belediye yönetimini sert sözlerle eleştirdi: "Belki böyle bir çalışmanın sonucunda hemşerilerimizin yaşam konforunu artırırız. Ben de düşünüyorum; ilden büyük ilçe olmaz. 35 ilden büyük ilçelerimiz var ve bunun hizmet kalitesinde büyük sıkıntı yaşıyoruz. Bir de sadece bizim ilçe belediye başkanlarımız şehir merkezine hizmet ederse. Ya bugün karşımızdaki Yeşiltepe değil mi? Ya hâlâ buraya tramvay gitmedi. Millet perişan. Arabayla hiçbir yere gidemiyor. Otobüs durakları durak değil. Görüyorsunuz; Ertaş Caddesi'ni görüyorsunuz, her yağmur yağdığında göl gibi oluyor. Bu neyi söylüyor? Bunlar hizmet edemiyor."