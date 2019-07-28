81 ilde eş zamanlı uygulama
81 ilde eş zamanlı uygulama
Şırnak ve Ağrı'da 6 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak ve Ağrı'da 6 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da Suriyelilerin eyleminde hareketli dakikalar
İstanbul'da Suriyelilerin eyleminde hareketli dakikalar
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Milletvekili kritik bilgiyi paylaştı - Son dakika 28 Temmuz 2019 Pazar genel af, ceza indirimi, infaz sürelerinde değişiklik ve denetimli serbestlik haberleri

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam yaptığı zorunlu açıklamada AK Parti ve MHP'nin çoğunlukta olduğunu ve arzu ettikleri zaman tatilde de oturum başlatabileceğinin bilgisini paylaştı

Milletvekili kritik bilgiyi paylaştı - Son dakika 28 Temmuz 2019 Pazar genel af, ceza indirimi, infaz sürelerinde değişiklik ve denetimli serbestlik haberleri

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, zorunlu bir açıklama yaptı.

Cihangir İslam, açıklamasında AK Parti ve MHP'nin çoğunlukta olduğunu ve arzu ettikleri zaman tatilde de oturum başlatabileceğinin bilgisini paylaştı

İslam, açıklamasında şunları belirtti:

"Zorunlu Açıklama

TBMM yaz tatili yeni değil.

Milletvekili tatil yapamaz, sivil toplum, parti, yazılı çalışmalar gibi işleri devam eder.

Akparti + MHP çoğunluktur, arzu ettiği zaman tatilde de oturum başlatabilir.

Bu iki partiyi yargı reformu konusunda uyarınız!"

ulusal.com.tr

Etiketler; #saadet partisi #cihangir islam #genel af #ceza indirimi #denetimli serbestlik #infaz süreleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.