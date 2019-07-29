Milletvekili kritik bilgiyi paylaştı - Son dakika 29 Temmuz 2019 Pazartesi genel af, ceza indirimi, infaz sürelerinde değişiklik ve denetimli serbestlik haberleri

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam yaptığı zorunlu açıklamada AK Parti ve MHP'nin çoğunlukta olduğunu ve arzu ettikleri zaman tatilde de oturum başlatabileceğinin bilgisini paylaştı

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, zorunlu bir açıklama yaptı.



Cihangir İslam, açıklamasında AK Parti ve MHP'nin çoğunlukta olduğunu ve arzu ettikleri zaman tatilde de oturum başlatabileceğinin bilgisini paylaştı



İslam, açıklamasında şunları belirtti:



"Zorunlu Açıklama



TBMM yaz tatili yeni değil.



Milletvekili tatil yapamaz, sivil toplum, parti, yazılı çalışmalar gibi işleri devam eder.



Akparti + MHP çoğunluktur, arzu ettiği zaman tatilde de oturum başlatabilir.



Bu iki partiyi yargı reformu konusunda uyarınız!"



ulusal.com.tr



