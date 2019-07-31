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Milletvekili kritik bilgiyi paylaştı - Son dakika 31 Temmuz 2019 Çarşamba genel af, ceza indirimi, infaz sürelerinde değişiklik ve denetimli serbestlik haberleri

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam yaptığı zorunlu açıklamada AK Parti ve MHP'nin çoğunlukta olduğunu ve arzu ettikleri zaman tatilde de oturum başlatabileceğinin bilgisini paylaştı

Milletvekili kritik bilgiyi paylaştı - Son dakika 31 Temmuz 2019 Çarşamba genel af, ceza indirimi, infaz sürelerinde değişiklik ve denetimli serbestlik haberleri

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, zorunlu bir açıklama yaptı.

Cihangir İslam, açıklamasında AK Parti ve MHP'nin çoğunlukta olduğunu ve arzu ettikleri zaman tatilde de oturum başlatabileceğinin bilgisini paylaştı

İslam, açıklamasında şunları belirtti:

"Zorunlu Açıklama

TBMM yaz tatili yeni değil.

Milletvekili tatil yapamaz, sivil toplum, parti, yazılı çalışmalar gibi işleri devam eder.

Akparti + MHP çoğunluktur, arzu ettiği zaman tatilde de oturum başlatabilir.

Bu iki partiyi yargı reformu konusunda uyarınız!"

ulusal.com.tr

Etiketler; #infaz süreleri #denetimli serbestlik #ceza indirimi #genel af #cihangir islam #saadet partisi
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