Milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan zanlı ve oğlu tutuklandı: "Vekil benim arkadaşım, beni çok tahrik etti"

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan CHP Oğuzeli eski İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş ile suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu Hakan Keleş, çıkarıldıkları 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan zanlı ve oğlu tutuklandı: "Vekil benim arkadaşım, beni çok tahrik etti"
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Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklanması olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP Oğuzeli eski İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş ile suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu Hakan Keleş, çıkarıldıkları 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Meriç'i bıçaklayarak olay yerinden kaçan ve daha sonra teslim olan Seydi Ahmet Keleş ile olayda dahli olan oğlu dahil diğer 4 zanlı, emniyette tamamlanan yasal işlemler ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

"VEKİL BENİM ARKADAŞIM, BENİ ÇOK TAHRİK ETTİ"

Zanlı Seydi Ahmet Keleş, adliyeye sevki sırasında basın mensuplarının sorularına dikkat çeken ifadelerle yanıt verdi. Keleş şunları söyledi: "Pişmanım, bilerek yapmadım. Çok pişmanım, vekil benim arkadaşım. Beni çok tahrik etti. Çok pişmanım, bilerek yapmadım. Yaşadığına çok seviniyorum."

HUSUMETİN KAYNAĞI İLÇE BAŞKANLIĞI ATAMASI

Zanlı Keleş'in ifadesinde, olayın Yeni Parti Oğuzeli İlçe Başkanlığı'nın başka bir isme verilmesi nedeniyle Meriç ile aralarında başlayan husumetten kaynaklandığını ifade ettiği belirtildi.

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