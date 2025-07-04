Milletvekili ve emekli vekil maaşlarına zam geldi: İşte 2025 temmuz tutarları

TÜİK’in dün açıkladığı haziran ayı enflasyon verisi yüzde 1,37 oldu. Bu oranla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilecek 6 aylık enflasyon farkı yüzde 16,67 olarak netleşti.

Memur ve memur emeklilerinin maaş artış oranı ise yüzde 15,57 olarak belirlendi. Bu artışlardan milletvekilleri ile emekli milletvekilleri de doğrudan etkilenecek.

VEKİL MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Temmuz zammıyla birlikte bakan maaşları 235 bin 527 TL’ye, milletvekili maaşları ise 229 bin 676 TL’ye çıktı. Emekli milletvekillerine ödenen aylık ise 149 bin TL oldu. Hem aktif milletvekilliği yapan hem de emekli vekil aylığı almaya hak kazanan kişiler toplamda 379 bin TL maaş alacak.

